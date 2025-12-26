scorecardresearch
 
Hairfall Tips: अगर रोज खाएंगे ये 6 फूड्स तो 70 में भी बाल रहेंगे सलामत, रुक जाएगा हेयरफॉल

Hairfall Tips: अगर आप भी अपने झड़ते बालों को बचाना चाहते हैं और घने बाल हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी. यहां हम आपको डॉक्टर गर्ग के बताए कुछ फूड्स की जानकारी दे रहे हैं जो बालों के लिए सुपरफूड्स होते हैं.

गंजेपन से बचाएंगे ये 6 फूड्स (Photo: ITG)
गंजेपन से बचाएंगे ये 6 फूड्स (Photo: ITG)

Hairfall Tips: बालों का झड़ना आज के समय में एक आम समस्या बन गई है जिसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, पोषक तत्वों की कमी (जैसे आयरन और प्रोटीन), और आनुवांशिकी (जीन्स) हैं. इसके अलावा, प्रदूषण और बालों पर केमिकल्स का अधिक उपयोग भी जड़ों को कमजोर कर देता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या सामान्य हेयर फॉल से बढ़कर गंजेपन का रूप ले सकती है.

इस समस्या से निपटने के लिए संतुलित आहार और सही जीवनशैली बेहद जरूरी है. अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें ताकि बालों को भरपूर पोषण मिल सके. साथ ही हफ्ते में कम से कम दो बार तेल से सिर की मालिश करें. साथ ही पर्याप्त नींद लें. अगर बाल बहुत अधिक झड़ रहे हों तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

डॉक्टर गौरव गर्ग अक्सर सोशल मीडिया पर बालों की हेल्थ से जुड़े टिप्स शेयर करते रहते हैं. उन्होंने कुछ समय पहले अपने एक वीडियो में बालों को झड़ने से बचाने के लिए कुछ फूड्स का जिक्र किया. वो कहते हैं, बालों की ग्रोथ तीन चीजों पर निर्भर होती है, उम्र, जीन्स और डाइट. उम्र और जीन्स हमारे हाथ में नहीं है लेकिन डाइट हमारे हाथ में है. इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं.

1- अंडा

अंडे बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं.

2- आंवला

दूसरा है आंवला जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे हेयर फॉलिकल्स मजबूत होते हैं.

3. चुकंदर

तीसरा फूड है चुकंदर जिसमें नाइट्रेट होता है और ये ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. इससे हेयर फॉलिक्लस में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों की स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है

4.पालक

चौथा फूड है पालक जो आयरन देता है. आयरन ऑक्सिजन सप्लाई में मदद करता है जिससे आपकी जड़ों तक जरूरी पोषण जाता है.

5.शकरकंद

पांचवां फूड है शकरकंद जो बीटा कैरोटीन से रिच होता है. यह डल बालों को चमक देता है. 

6.दही

छठा और आखिरी फूड है दही. दही प्रोबायोटिक से भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन भी होता है. ये चीजें आपकी गट हेल्थ और स्कैल्प हेल्थ दोनों को इंप्रूव कती हैं. 

