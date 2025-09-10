Harmful DIY Skincare: चेहरे पर कभी न लगाएं रसोई में रखीं ये 5 चीजें, बन सकती हैं स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन

इन दिनों DIY's का दौर चल रहा है. फिटनेस से लेकर ब्यूटी इंडस्ट्री तक में लोग महंगी-महंगी क्रीम्स और महंगे डाइट प्लांस की तरफ भागने के साथ ही घरेलू नुस्खों को भी फॉलो कर रहे हैं. इसी का नतीजा है कि नेचुरल चीजें लगाकर स्किन की देखभाल का चलन बढ़ गया है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब स्किन को हेल्दी रखने के लिए केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगह रसोई में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

दरअसल, उन लोगों को लगता है कि ये नेचुरल चीजें स्किन के लिए सुरक्षित होती हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि कुछ नेचुरल चीजें सीधे चेहरे पर लगाने से स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है. आज हम आपको रसोई में रखी उन पांच ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको कभी सीधे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए.

1. नींबू: नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और लोग इसे चेहरे की चमक बढ़ाने या दाग-धब्बे कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन नींबू बहुत खट्टा होता है और ये एसिडिक भी होता है. ऐसे में इसे सीधे लगाने से स्किन का बैलेंस बिगड़ सकता है. इसे स्किन पर लगाने से लालिमा, पपड़ी, रूखापन या एलर्जी हो सकती है. सेंसिटिव स्किन वालों के लिए यह और भी जोखिम भरा है. अगर नींबू इस्तेमाल करना हो, तो सीधे न लगाएं, बल्कि फेस मास्क या उबटन में कुछ बूंदें मिलाएं.

2. चीनी: घर में स्क्रब बनाने के लिए लोग अक्सर सफेद चीनी का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसके नुकीले किनारे स्किन को चोट पहुंचा सकते हैं. ऐसे में इससे जलन, सूजन, रूखापन और लालिमा हो सकती है. जिन लोगों के चेहरे पर मुंहासे हों उन्हें तो चीनी वाला स्क्रब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दाग और सूजन बढ़ा सकता है.

3. बेकिंग सोडा: बेकिंग सोडा रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाली एक आम चीज है, लेकिन ये आपके चेहरे के लिए बहुत कठोर है. इसे सीधे लगाने से स्किन के नेचुरल ऑयल निकल सकते हैं, अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं, मुंहासे बढ़ सकते हैं और स्किन सूरज की रोशनी के प्रति सेंसिटिव हो सकती है.

4. दालचीनी: दालचीनी एक मसाला है, लेकिन ये स्किन पर जलन पैदा कर सकती है. सीधे लगाने से लालिमा और जलन हो सकती है. अगर इसका इस्तेमाल करना हो, तो इसे हमेशा शहद या जैतून के तेल जैसी चीजों के साथ मिलाकर लगाएं.

5. वेजिटेबल ऑयल: कुछ लोग मॉइस्चराइजर के रूप में रसोई के वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं. ये रोमछिद्र बंद कर सकता है, जिससे स्किन पर मुंहासे निकल सकते हैं और स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. रिफाइंड में केमिकल्स भी हो सकते हैं.

