Fast Friendly Foods: व्रत में सुबह से शाम तक एनर्जीफुल रहने के लिए खाएं ये 6 फूड्स, रहेंगे एक्टिव

व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना या खाली पेट रहना नहीं होता है. फास्टिंग का असली राज सही और बैलेंस्ड फूड्स चुनना होता है, जो ना केवल फास्ट का सही तरीके से पालन करने में आपकी मदद करे बल्कि पूरे दिन आपका पेट भी भरा रखें और एनर्जी से भरपूर भी रखे. नॉर्मल आटे, रूटेड वेजिटेबल्स, फलों और ड्राई फ्रूट्स का सही इस्तेमाल करके नॉर्मल व्रत का खाना भी स्वादिष्ट, पौष्टिक और सेटिस्फेक्ट्री बनाया जा सकता है.

सही तरह से खाया गया खाना आपको दिन भर थकावट महसूस किए बिना एक्टिव और एनर्जीफुल बनाए रख सकता है. यानी सुबह से शाम तक आप हेल्दी, खुश और एक्टिव रह सकते हैं और फास्टिंग का अनुभव भी पूरी तरह मजेदार बन जाता है. छोटे-छोटे ट्रिक्स और सही कॉम्बिनेशन से व्रत का खाना सिर्फ पेट भरने वाला नहीं, बल्कि आपकी हेल्थ और एनर्जी का साथी भी बन सकता है. चलिए जानते हैं ऐसे फूड्स के बारे में जो फास्टिंग में आपको एनर्जीफुल बनाए रखते हैं.

1. साबूदाना खिचड़ी: साबूदाना खिचड़ी व्रत के समय बहुत पसंद की जाती है. सही तरीके से पकाने पर साबूदाना सॉफ्ट हो जाता है. इसमें आलू, भुनी मूंगफली और नींबू का रस डालने से ये पौष्टिक बनती है और प्रोटीन रिच भी बनती है. सुबह एक कटोरी साबूदाना खिचड़ी खाने से आपका पेट दोपहर तक भरा रह सकता है.

2. कुट्टू पराठा: अगर व्रत के दौरान रोटी की याद आती है, तो कुट्टू का आटा इसका बढ़िया ऑप्शन है. कुट्टू का ये पराठा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है. पराठे को सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसमें उबला आलू या कद्दूकस की हुई लौकी डाल सकते हैं. इसे दही या पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं.

3. सामक चावल पुलाव: सामक के चावल (बाजरा) व्रत के लिए एकदम सही है. ये जल्दी पक जाता है और हल्का होता है. आप इसे सब्जियों, पनीर और जीरे के तड़के के साथ बनाकर हल्का लेकिन स्वादिष्ट पुलाव तैयार किया जा सकता है.

4. शकरकंद टिक्की: अगर आपको आलू की टिक्की पसंद है तो आप व्रत में शकरकंद की टिक्की हेल्दी ऑप्शन है. शकरकंद को मैश करके सेंधा नमक और हरी मिर्च डालकर घी में हल्का भून लें. इसे दही, धनिया-पुदीने की चटनी और अनार के दानों के साथ चाट के साथ भी खा सकते हैं.

5. राजगिरा चिक्की: राजगिरा चिक्की आपके लिए घर पर बनी एनर्जी बार की तरह होती है. इसे बनाने के लिए आप राजगिरा (ऐमरंथ) के बीजों को भूनें, फिर इन्हें गुड़ के साथ मिलाकर ग्रीस की हुई प्लेट पर जमा दें. इससे आपको प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा. इसके साथ ही गुड़ लगातार एनर्जी भी देता है.

6. मखाना खीर: मखाने की खीर के बिना व्रत अधूरा है. मखाने को भूनकर दूध में थोड़ी चीनी या गुड़ और इलायची डालकर धीमी आंच पर पकाएं. ये व्रत के नाश्ते के लिए परफेक्ट है.

