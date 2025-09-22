किचन सिंक बन सकता है बीमारियों का घर! क्लीनिंग एक्सपर्ट की टिप्स से चुटकियों में होगा साफ

Kitchen Sink Could Be Harmful: घर की सबसे जरूरी कमरा रसोई होती है, क्योंकि हमारे किचन से घर की सेहत शुरू होती है. खाने से ही हमारी हेल्थ जुड़ी होती है, मगर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी रसोई से ही आते है. बर्तन धोने के लिए अब हर घर पर सिंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गंदगी और बैक्टीरिया आपके किचन सिंक में छिपे रहते हैं? रोजाना बर्तन धोने, सब्जियां साफ करने और पानी गिरने से सिंक अक्सर गीला और गंदा रहता है. कई बार लोग सिंक में बर्तन धोने के बाद उसे गीला ही छोड़ देते हैं और उसे साफ नहीं करते हैं. हालांकि लोग इस बात से अनजान है कि उनकी ये छोटी-सी गलती उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, क्लीनिंग एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे किचन सिंक बीमारियों का घर बन जाता है और सिंक को कैसे साफ करना चाहिए.
सोशल मीडिया पर अक्सर ही क्लीनिंग टिप्स देने वाली क्लीनिंग एक्सपर्ट लिंडसे क्रॉम्बी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उन्होंने बताया कि जब हम किचन सिंक को गीला छोड़ देते हैं तो उससे वो जर्म्स, बदबू, गंदगी और खतरनाक बैक्टीरिया का घर बन जाता है. रसोई के सिंक में पनपे के बाद ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे बर्तनों, फलों और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं. फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, दस्त और इंफेक्श का सबसे बड़ा कारण यही होता है, जिससे अधिकतर लोग अनजान रहते हैं.
लिंडसे क्रॉम्बी ने कहा कि गीले सिंक की बजाय अगर आप उसे ठीक से सुखा दें. इससे आपका सिर्फ चमकता नहीं रहेगा बल्कि हेल्दी भी रहेगा. सूखे किचन में न तो बैक्टीरिया पनपते हैं और न ही जर्म्स होते हैं. इसलिए अगर आप भी अपने परिवार को हेल्दी देखना चाहते हैं तो बर्तन धोने के बाद हमेशा अपने सिंक की भी अच्छे से सफाई करें और फिर उसे सूखाएं.