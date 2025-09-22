किचन सिंक बन सकता है बीमारियों का घर! क्लीनिंग एक्सपर्ट की टिप्स से चुटकियों में होगा साफ

Kitchen Sink Could Be Harmful: घर की सबसे जरूरी कमरा रसोई होती है, क्योंकि हमारे किचन से घर की सेहत शुरू होती है. खाने से ही हमारी हेल्थ जुड़ी होती है, मगर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी रसोई से ही आते है. बर्तन धोने के लिए अब हर घर पर सिंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गंदगी और बैक्टीरिया आपके किचन सिंक में छिपे रहते हैं? रोजाना बर्तन धोने, सब्जियां साफ करने और पानी गिरने से सिंक अक्सर गीला और गंदा रहता है. कई बार लोग सिंक में बर्तन धोने के बाद उसे गीला ही छोड़ देते हैं और उसे साफ नहीं करते हैं. हालांकि लोग इस बात से अनजान है कि उनकी ये छोटी-सी गलती उनके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है, क्लीनिंग एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे किचन सिंक बीमारियों का घर बन जाता है और सिंक को कैसे साफ करना चाहिए.

सोशल मीडिया पर अक्सर ही क्लीनिंग टिप्स देने वाली क्लीनिंग एक्सपर्ट लिंडसे क्रॉम्बी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उन्होंने बताया कि जब हम किचन सिंक को गीला छोड़ देते हैं तो उससे वो जर्म्स, बदबू, गंदगी और खतरनाक बैक्टीरिया का घर बन जाता है. रसोई के सिंक में पनपे के बाद ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे बर्तनों, फलों और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं. फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, दस्त और इंफेक्श का सबसे बड़ा कारण यही होता है, जिससे अधिकतर लोग अनजान रहते हैं.

सिंक को हमेशा रखें सूखा

लिंडसे क्रॉम्बी ने कहा कि गीले सिंक की बजाय अगर आप उसे ठीक से सुखा दें. इससे आपका सिर्फ चमकता नहीं रहेगा बल्कि हेल्दी भी रहेगा. सूखे किचन में न तो बैक्टीरिया पनपते हैं और न ही जर्म्स होते हैं. इसलिए अगर आप भी अपने परिवार को हेल्दी देखना चाहते हैं तो बर्तन धोने के बाद हमेशा अपने सिंक की भी अच्छे से सफाई करें और फिर उसे सूखाएं.

सिंक को साफ करने के आसान-सा स्टेप

सबसे पहले सिंक पर एंटी-बैक्टीरियल मल्टी-पर्पज क्लीनर छिड़कें और कुछ देर छोड़ दें. ऐसा करने से ये सरफेस में मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी को ढीला कर देता है.

इसके बाद आप एक बर्तन में उबला हुआ पानी लीजिए और धीरे-धीरे पूरे सिंक और ड्रेन पर डालें, ऐसा करने से बैक्टीरिया और फंगस मर जाते हैं और साथ ही चिकनाई भी साफ कर देता है.

आखिर में एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े से सिंक को अच्छे से सुखा लें. यह कपड़ा नमी सोखने में बेहतरीन होता है और इसे आसानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन घरेलू नुस्खों से सिंक रहेगा चमकदार

बेकिंग सोडा: ये नेचुरल क्लीनर दाग और बदबू दोनों हटाता है, इसे सिंक की सतह पर छिड़ककर गीले स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें. फिर पानी से धोकर सूखा लें.

सिरका: एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर सिरका फफूंदी और जर्म्स को खत्म करता है, इसे बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर और भी बेहतर रिजल्ट मिलता है.

नींबू: सिंक के लिए एक नेचुरल फ्रेशनर के तौर पर आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप आधा नींबू लेकर सिंक पर रगड़ें, इससे जमी हुई परत और दाग हट जाएंगे. इसके साथ ही ताजा खुशबू भी मिलेगी.

---- समाप्त ----