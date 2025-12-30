scorecardresearch
 
Adrak Wali Kadak Chai: इस अनोखी ट्रिक से सुबह की अदरक वाली चाय को बनाएं लाजवाब, हर किसी को आएगी पसंद

Adrak Wali Kadak Chai: सुबह की नींद उड़ाने और दिन की शुरुआत मजेदार बनाने के लिए घर पर बनाएं टपरी जैसी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड अदकर वाली चाय. इस आसान रेसिपी में अदरक, इलायची और दूध का सही तालमेल पाएं और पिएं परफेक्ट क्रीमी चाय.

इस तरीके से बनाई गई अदरक वाली चाय आपके मूड को फ्रेश कर देगी. Photo: ITG)
Kadak Masala Chai: सुबह की नींद को पल में उड़ाने और दिन की शुरुआत मजेदार बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हां, आपने सही सोचा.. एक गरम, स्वादिष्ट और क्रीमी चाय, जिसमें अदरक का जबरदस्त फ्लेवर हो. लेकिन सच पूछें तो हर बार वही टपरी जैसी कड़क चाय घर पर बनाना किसी के लिए आसान नहीं होता. कई बार तो चाय बनाते वक्त दूध-पत्ती का तालमेल ही बिगड़ जाता है. लेकिन अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपको सुबह की चाय लाजवाब बनाने के 2 एकदम अलग और अनोखे तरीके बताएंगे. इन तीरकों को फॉलो करके आपकी सुबह की चाय हर बार टी-शॉप जैसी टेस्टी, क्रीमी और परफेक्ट बनेगी. पहला तरीका स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों के लिए होगा और दूसरा तरीका बैलेंस्ड चाय वालों के लिए.

चाहे आप स्ट्रॉन्ग चाय के दीवाने हों या बैलेंस्ड चाय पसंद करते हों, ये तरीका आपको हर सुबह बेहतरीन, कड़क और मजेदार चाय पीने का मौका देगा.

1. स्ट्रॉन्ग चाय बनाने का तरीका 

इंग्रेडिएंट्स:

  • 1 कप पानी
  • 1 कप दूध
  • 1 छोटा टुकड़ा अदरक
  • 2 इलायची
  • 2 टीस्पून चाय पाउडर
  • 1.5 टीस्पून चीनी (स्वाद अनुसार)

अदरक और इलायची को अच्छे से धोकर छील लें और क्रश कर लें. ये आपकी चाय को टपरी वाली चाय जैसी खुशबू देगा.

बनाने का तरीका:

1. एक पैन में 1 कप पानी डालें और मीडियम आंच पर उबालें.

2. पानी उबलने के बाद क्रश किया हुआ अदरक-इलायची मिक्सचर डालें और अच्छे से मिलाएं.

3. अब 1 कप दूध डालें. दूध बाद में डालने से चाय क्रीमी और मलाईदार बनती है.

4. चीनी डालें और एक बार उबाल आने दें.

5. फिर 2 टीस्पून चाय पाउडर डालें. धीमी आंच पर 3-4 मिनट उबालें.

6. गरम-गरम सर्व करें.

अब आपकी टपरी स्टाइल स्ट्रॉन्ग चाय तैयार है. बिस्कुट के साथ इसका मजा लें.

2. बैलेंस्ड चाय (ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही फीकी)

इंग्रेडिएंट्स:

  • 1 कप पानी
  • 1 कप दूध
  • 2 इलायची
  • 2 छोटे अदरक के टुकड़े
  • 2 लौंग
  • 2 टीस्पून चाय पाउडर
  • 1.5 टीस्पून चीनी

अदरक, इलायची और लौंग को क्रश कर लें.

बनाने का तरीका:

1. 1 कप पानी उबालें और उसमें अदरक, इलायची और लौंग का मसाला डालें. मीडियम आंच पर उबालें.

2. अब इसमें चीनी डालें और उबाल आने दें.

3. 2 टीस्पून चाय पत्ती डालें और 2 मिनट उबालें.

4. अब 1 कप दूध डालें और 3-4 मिनट मिक्स करते हुए पकाएं ताकि चाय में झाग और क्रीमीनेस आ जाए.

5. आपकी परफेक्ट बैलेंस्ड चाय तैयार है.

---- समाप्त ----
