Ganesh Chaturthi 2025: इस गणेश चतुर्थी ट्राई करें 3 मजेदार चॉकलेट मोदक रेसिपी, स्वाद से भर जाएगा त्योहार

घर पर कैसे बनाएं चॉकलेट मोदक (Photo: AI Generated)
घर पर कैसे बनाएं चॉकलेट मोदक (Photo: AI Generated)

गणेश चतुर्थी का त्योहार जल्द ही आने वाला है. ये त्योहार महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अब धीरे-धीरे इसे पूरे देश में मनाया जाने लगा है. इस त्योहार के दौरान लोग गणपति बप्पा कि अलग-अलग तरह की मूर्तियां घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं. पूजा के दौरान भोग का बहुत बड़ा महत्व होता है. ऐसे में भगवान गणेश की भक्ति भी स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरी होती है. गणेश चतुर्थी के मौके पर सबसे ज्यादा मोदक का भोग लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है ये भगवान गणेश का पसंदीदा व्यंजन है.  

यूं तो पारंपरिक मोदक सबको पसंद हैं, लेकिन आजकल लोग मोदक को नए अंदाज में भी बनाते हैं, जैसे उनमें चॉकलेट फ्लेवर जोड़कर. ज्यादातर व्यंजनों में नारियल, गुड़ और दूध जैसी मौसमी और सेहतमंद चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो परंपरा को भी बनाए रखती हैं और नए स्वाद भी देती हैं. आज हम आपको तीन तरह के मोदक की रेसिपी बताने वाले हैं, जो बेहद स्वादिष्ट भी होते हैं. 

उकादिचे मोदक विद बॉर्बन ट्विस्ट:

इंग्रेडिएंट्स:
चावल का आटा 
गरम पानी 
घी 
नमक 

फिलिंग के लिए: नारियल, गुड़, इलायची, जायफल, कुटे हुए बॉर्बन बिस्कुट

बनाने का तरीका:
1. चावल का आटा, गरम पानी, घी और नमक का इस्तेमाल करके सॉफ्ट आटा गूंथ लें.

2. नारियल और गुड़ को घी में तब तक पकाएं जब तक वो एक साथ पिघल न जाएं. इलायची, जायफल और बॉर्बन बिस्कुट डालें.

3. आटे को छोटे कप में शेप दें, फिलिंग भरें, मोड़ें और अच्छे से सील करें.

4. मोदक को पकने तक स्टमी में पकाएं, घी छिड़कें और गरमागरम सर्व करें. 


काले तिल के मोदक:

इंग्रेडिएंट्स:

काले तिल 
गुड़ 
घी

बनाने का तरीका:

1. तिल को ड्राई रोस्ट करके फिर उन्हें बारीक पीस लें.

2. गुड़ को थोड़े से पानी के साथ पकाकर चाशनी बना लें.

3. अब इस गुड़ की चाशनी में पिसे हुए तिल और घी मिलाएं.

4. गरमागरम मोदक बनाएं. उन्हें जमने दें और फिर सर्व करें. 

बर्बन चॉकलेट-बेसन मोदक:

इंग्रेडिएंट्स:

भुना हुआ बेसन  
घी 
कुटे हुए बॉर्बन बिस्कुट 
चीनी 
ड्राई फ्रूट्स 
इलायची  
केसर  
दूध

बनाने का तरीका:

1. बेसन को घी में गोल्डन और खुशबूदार होने तक भूनें.

2. अब इसमें बर्बन बिस्कुट, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची और केसर डालें.

3. इस मिक्सचर में दूध डालें और गाढ़ा होने तक इसे धीमी आंच पर पकाएं.

4. अब इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए मोदक के सांचे में दबाएं. इन्हें 10-12 मिनट तक स्टमी करें, थोड़ा ठंडा होने दें और पिस्ते से सजाएं.

---- समाप्त ----
