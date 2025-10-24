scorecardresearch
 

Feedback

Chia Pudding Recipes: चाहते हैं पतली कमर और हेल्दी स्किन? सुबह खाएं ये 5 चिया पुडिंग रेसिपी, डॉक्टर की खास सलाह

Chia pudding recipes: आज हम आपको अमेरिकी डॉक्टर के बताए 5 चिया पुडिंग रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बनाना बेहद आसान है. ये रेसिपी आपके सुबह के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन सकती हैं. इन्हें खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

Advertisement
X
सुबह के नाश्ते में ट्राई करें चिया पुडिंग रेसिपी (Photo- AI generated)
सुबह के नाश्ते में ट्राई करें चिया पुडिंग रेसिपी (Photo- AI generated)

चिया सीड्स फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच कॉफी पॉपुलर हैं. छोटे से दिखने वाले ये सीड्स फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं. जब इन्हें भिगोकर चिया पुडिंग बनाया जाता है तो यह स्वाद और हेल्थ दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है. फ्लोरिडा के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. जोसेफ सलहब ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर चिया पुडिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर की हैं. ये रेसिपी दिखने में रिच और क्रीमी डेजर्ट जैसी लगती हैं लेकिन असल में ये गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद हैं. तो आइए जानते हैं कि ये रेसिपी कौन-कौन सी हैं और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है.

कोकोनट मैंगो चिया पुडिंग

कोकोनट मैंगो चिया पुडिंग को आप आसानी से नाश्ते में बना सकते हैं. अगर इसे आप दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो  ½ कप लाइट कोकोनट मिल्क, ¼ कप ग्रीक योगर्ट, 4 चम्मच चिया सीड्स और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल और ¾ कप ताजा आम लें. इन सबको अच्छे से मिलाएं और रात भर फ्रिज में रख दें. अगले दिन इसे ताजा कटे हुए आम के साथ सर्व करें.

सम्बंधित ख़बरें

हड्डियों की मजबूती के लिए फूड्स (Photo- AI generated)
बुढ़ापे तक हड्डियां रहेंगी मजबूत! इन 5 फूड्स को करें डाइट में शामिल 
सीड्स जो बालों और स्किन दोनों को हेल्दी रखने में मदद करेंगे (Photo- AI generated)
झड़ते बाल, डैंड्रफ और पिंपल से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 सीड्स, तुरंत दिखेगा फर्क 
damage kidney
देर तक यूरिन रोकना खतरनाक, ये 5 आदतें कर सकती हैं आपकी किडनी डैमेज 
rohit sharma weight loss journey
Rohit Sharma का Fitness Transformation, 11 किलो वजन कम! 
bad foods for liver
रोज के खाने में छिपा खतरा! अच्छे-भले इंसान का लिवर हो सकता है डैमेज 

 ब्लूबेरी चिया पुडिंग

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, यह मीठा और हल्का खट्टा ब्रेकफास्ट दो लोगों के लिए बनाने के लिए ½ कप ब्लूबेरी, ¾ कप ग्रीक योगर्ट, 2 चम्मच मेपल सिरप और 3 चम्मच चिया सीड्स लें. अब ब्लूबेरी, योगर्ट, मेपल सिरप और वनीला को ब्लेंड करें. इसमें चिया सीड्स मिलाएं और रात भर फ्रिज में रखें. थोड़ा ऊपर से ब्लूबेरी या डार्क चॉकलेट डालकर सर्व करें.

Advertisement

माचा लाटे चिया पुडिंग

अगर आप माचा पसंद करते हैं तो यह क्रीमी और हल्का मीठा ब्रेकफास्ट जरूर ट्राई करें. इसके लिए 2 चम्मच माचा पाउडर, 1 कप ओट मिल्क (क्रिमी बनाने के लिए प्रोटीन ओट मिल्क), ¼ कप चिया सीड्स, ½ चम्मच मेपल सिरप और थोड़ा सा रास्पबेरी और बादाम लें. अब ओट मिल्क में माचा पाउडर मिलाकर उसे अच्छे से स्मूद बना लें. अब इसमें चिया सीड्स और मेपल सिरप डालें और रात भर फ्रिज में रख दें. ऊपर से रास्पबेरी और बादाम डालकर सर्व करें.

रास्पबेरी चिया पुडिंग

दो लोगों के लिए रास्पबेरी चिया पुडिंग बनाने के लिए  ½ कप रास्पबेरी, ½ कप दूध,  ¼ कप ग्रीक योगर्ट, 3 चम्मच चिया सीड्स, 1-2 चम्मच मेपल सिरप, 1 चम्मच नींबू का रस, ½ चम्मच वनीला. रास्पबेरी मैश करें और सबको एक साथ अच्छे से मिला लें. रात भर फ्रिज में रखें और ऊपर से रास्पबेरी और ग्रेनोला डालकर सर्व करें.
 

मैंगो चिया पुडिंग

अगर आप आम के शौकीन हैं तो यह थिक, ट्रॉपिकल और क्रीमी ब्रेकफास्ट जरूर ट्राई करें. इसके लिए 1 बड़ा पका आम,  ¾ कप ग्रीक योगर्ट, 2 चम्मच मेपल सिरप, एक चुटकी नमक, ½ कप चिया सीड्स लें और सबको अच्छे से मिला लें. रात भर फ्रिज में रखें और ऊपर से आम डालकर सर्व करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement