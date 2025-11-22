scorecardresearch
 

Winter Health Tips: सर्दियों में बार-बार नहीं पड़ेंगे बीमार! अपनाएं डॉक्टर गर्ग की बताई ये 5 टिप्स

Winter Health Tips: आज हम आपको डॉ. प्रखर गर्ग के बताए 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो सर्दियों में इम्यूनिटी को बढ़ाने और शरीर को अंदर से गर्म रखने में आपकी मदद कर सकते हैं.

सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए डाइट में शामिल करें इन फूड्स को (Photo- AI generated)
सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए डाइट में शामिल करें इन फूड्स को (Photo- AI generated)

सर्दियां आते ही तापमान गिरने लगता है और शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसी कारण कई बार इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं. ऐसे समय में खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर हम मौसम के हिसाब से ताजी फल-सब्जियां, शरीर को गर्म रखने वाले मसालों और पौष्टिक चीजों को खाते हैं तो शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.

नोएडा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर डॉ. प्रखर गर्ग ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं. 

सुबह की शुरुआत गर्म पानी से करें

डॉ. गर्ग का कहना है कि दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करनी चाहिए. आप चाहें तो इसमें नींबू मिला सकते हैं या फिर थोड़ा गुड़ ले सकते हैं. ऐसा करने से गला साफ रहता है और इम्यूनिटी मजबूत रहती है. इसके अलावा वे इस मौसम में आंवला, संतरा, अमरूद और मौसंबी जैसे विटामिन C से भरपूर फल लेने की भी सलाह देते हैं.

प्रोटीन रिच फूड्स लें

डॉ. गर्ग का कहना है कि हर मील में प्रोटीन लेना जरूरी है क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. अंडा, पनीर, दही, दालें, स्प्राउट्स और चिकन इसके अच्छे सोर्स हैं. 2018 की एक स्टडी में भी पाया गया कि अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन न मिले तो टी-सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं जिससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है जिससे शरीर बार-बार बीमार पड़ता है.

डाइट में शामिल करें हेल्दी फैट्स

हमारे दादी-नानी के जमाने से तिल और गुड़ खाने का चलन है. डॉ. गर्ग कहते हैं कि घी, मूंगफली, तिल, अखरोट और बादाम जैसे हेल्दी फैट्स शरीर को गर्म रखते हैं जोड़ों (जॉइंट)  की जकड़न कम करते हैं और त्वचा को हेल्दी बनाए रखते हैं. ऐसे में इस मौसम में घर के बने तिल-गुड़ की लड्डू अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

भारतीय मसाले

2022 की एक रिसर्च में पाया गया कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर की सूजन को कम करता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है. इसलिए शाम को हल्दी वाला दूध या अदरक–तुलसी की चाय शरीर को आराम देने और बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है. डॉ. गर्ग बताते हैं कि अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन और तुलसी जैसे मसाले डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं, सूजन कम करते हैं और गले के इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं.

सर्दियों में पानी पीना न भूलें

ठंड में प्यास कम लगती है इसलिए कई लोग पानी कम पीते हैं. डॉ. गर्ग कहते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. इसके लिए गर्म सूप और हर्बल टी पानी की कमी पूरी करने का अच्छा तरीका हैं. इससे ब्लड फ्लो बेहतर रहता है और शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है.

डॉ. गर्ग के अनुसार, अगर आप रोजाना मौसमी फल-सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लेते हैं और रोज कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सर्दियों में बीमार होने की संभावना काफी कम हो जाती है.

---- समाप्त ----
