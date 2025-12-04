Vladimir Putin’s Favourite Food: चाय, मछली और..., क्या-क्या खाना पसंद करते हैं व्लादिमीर पुतिन? भारत दौरे से पहले जानें रूसी राष्ट्रपति के पसंदीदा फूड्स

Vladimir Putin’s Favourite Food: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे आने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी. इस दौरे में रक्षा, ऊर्जा और दोनों देशों के रिश्तों पर बातें होंगी. दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित नेताओं में से एक पुतिन की हर हरकत पर सब लोगों की नजर रहती है. वो कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, सभी पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इनके अलावा एक चीज और लोगों की बहुत दिलचस्पी बढ़ाती है वो ये है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति खाते क्या हैं? उन्हें कैसा खाना अच्छा लगता है और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल उनके खाने में कैसे दिखती है?

भारत आने से पहले ही लोगों में उनके पसंदीदा खाने के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुकता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये खबर आपके लिए है. चलिए जानते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या और कैसे खाना पसंद करते हैं.



'मेरी कोई खास पसंद नहीं है': पुतिन

2019 में जारग्रेड टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने अपनी पसंद को बहुत आसान शब्दों में बताया था. उन्होंने कहा था, 'मेरी कोई खास पसंद नहीं है. मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं जैसे टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता. सुबह मैं दलिया, पनीर और शहद खाता हूं. अगर मांस और मछली में से चुनना हो, तो मुझे मछली पसंद है. और अगर मांस खाना हो, तो मैं भेड़ का मांस खाना पसंद करता हूं. ग्रीन टी लंबे समय से मेरी रोज की ड्रिंक है.'



फ्रेश और ऑर्गेनिक खाना है पसंद

पत्रकार बेन जुडाग की किताब ‘फ्रैजाइल एम्पायर: हाउ रशिया फेल इन एंड आउट ऑफ लव विद व्लादिमीर पुतिन’ के मुताबिक, पुतिन फ्रेश और ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं और खाना हमेशा फ्रेश होता है. उन्हें खासतौर पर फल, बेरी, सब्जियां, टमाटर, खीरा और हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद हैं. ये फूड्स अक्सर स्थानीय बागों और ऑर्गेनिक फार्म्स से खरीदा जाता है. उनकी फूड च्वॉइस से ये साफ दिखता है कि वो नेचुरल और सेहतमंद खाना खाना पसंद करते हैं और जंक या ज्यादा प्रोसेस्ड चीजों से दूर रहते हैं.

हल्का लेकिन हेल्दी नाश्ता

पुतिन का नाश्ता आमतौर पर हल्का और हेल्दी होता है. उनके नाश्ते में अक्सर पनीर, अंडे और दलिया शामिल होते हैं. कभी-कभी वह शहद या ताजा जूस भी लेते हैं. उनके नाश्ते का तरीका उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ परफेक्टली मैच करता है. उन्होंने जवाब दिया, 'मैं दलिया शौक से खाता हूं वो भी हर दिन.'

जब बच्चे ने पूछा कि क्या बचपन में उन्हें जबरदस्ती दलिया खिलाया जाता था, तो पुतिन ने कहा था, 'मैं आमतौर पर वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करता.'



जुडाह के मुताबिक पुतिन देर से उठते हैं और दोपहर के बाद ही अपना पहला खाना खाते हैं. उनका दिन एक भरपूर लेकिन सादा नाश्ते से शुरू होता है. जुडाह ने अपनी किताब में लिखा है कि पुतिन के नाश्ते में हमेशा पनीर होता है. पका हुआ नाश्ता भी अच्छा-खासा होता है कभी ऑमलेट, तो कभी दलिया. उन्हें बटेर के अंडे पसंद हैं और वे ताजा फलों का जूस पीते हैं.

ट्रेडिशनल रूसी खाना

पुतिन को क्लासिक रूसी खाना बहुत पसंद है. वो ऐसे फूड्स पसंद करते हैं जो हेल्दी और गर्म हों और संस्कृति से जुड़े हों. उनके पसंदीदा फूड्स में बकव्हीट (कुट्टू) का दलिया शामिल है, जो रूस में आमतौर पर खाया जाता है. इसके अलावा वह सूप जैसे उखा फिश सूप और श्ची कैबेज सूप भी पसंद करते हैं, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और रिलैक्स्ड फीलिंग देता है.

मछली उनका पसंदीदा फूड

पुतिन को मछली खाना बहुत पसंद है. वो मछली आमतौर पर ग्रिल या बेक करके खाते हैं. उनकी पसंदीदा मछलियां ट्राउट और स्टर्जन हैं. पुतिन को ना केवल मछली खाना पसंद है, बल्कि उन्हें मछली पकड़ने का भी शौक है.

लीन और वाइल्ड मीट

पुतिन को लीन मीट और वाइल्ड मीट बहुत पसंद है. इसमें क्वेल (बटेर), वेनिसन (हिरन का मांस) और अन्य कम फैट वाले प्रोटीन शामिल हैं. वो मशरूम खाना भी बहुत पसंद करते हैं, जो अक्सर सूप, सॉस और साइड डिश में इस्तेमाल होते हैं. फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि केफिर भी उनके खाने का हिस्सा हैं, जो डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं.

मिठाइयां और आइसक्रीम

पुतिन आम तौर पर शुगर वाली चीजें कम खाते हैं. लेकिन उन्हें रूसी आइसक्रीम बहुत पसंद है. कई बार उन्होंने इसे विदेशियों को भी परोसा है. इसका मतलब है कि वह मिठाई को पूरी तरह से नहीं छोड़ते, लेकिन आम तौर पर वह अपनी डाइट में शुगर बहुत कम खाते हैं.



चाय लवर हैं पुतिन

पुतिन को कॉपी से ज्यादा चाय पीना है. वह चाय के बहुत बड़े फैन हैं, खासकर हर्बल और ग्रीन टी. शादी या किसी ऑफीशियल पार्टी में शराब, आमतौर पर वाइन या शैम्पेन, ही पीते हैं.

