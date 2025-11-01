गन्ने का जूस या गन्ना चबाना? शरीर पर किसका असर है ज्यादा दमदार, जानें 5 बड़े फायदे

Sugarcane Health Benefits: छठ पूजा में गन्ना का खास महत्व होता है, ऐसा माना जाता है कि छठ मैया को गन्ना बहुत प्रिय है. गन्ना अर्घ्य और भोग में शामिल होने के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. स्वाद में मीठा और स्वास्थ्य में ताकतवर, गन्ना हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. लेकिन अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि गन्ना सीधे चबाकर खाना ज्यादा बेहतर है या उसका जूस पीना. आइए जानते हैं दोनों के फायदे और नुकसान.

एनर्जी का बेहतरीन सोर्स

गन्ना और उसका रस दोनों ही तुरंत एनर्जी देने वाले खाद्य पदार्थ हैं. गन्ना चबाने में शरीर को धीरे-धीरे ग्लूकोज मिलता है, जिससे आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है.

वहीं गन्ने का जूस पीने से ग्लूकोज तुरंत शरीर में पहुंचता है और थकान दूर होती है. इसलिए सुबह या वर्कआउट के बाद दोनों ही तरीके काम आते हैं.

डाइजेशन में सुधार करता है

गन्ना चबाने से इसमें मौजूद फाइबर पेट में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है. इसके नियमित सेवन से कब्ज और पेट की समस्या दूर रहती है.

गन्ने का जूस भी डाइजेशन के लिए फायदेमंद है, लेकिन उसमें फाइबर कम होने की वजह से यह असर थोड़ा कम दिखाता है.

बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद

गन्ना और उसका जूस दोनों शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करते हैं. गन्ने के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स लीवर को साफ रखने में मददगार होते हैं. अगर आप डिटॉक्स के लिए गन्ने का सेवन करना चाहते हैं तो रस पीना थोड़ी जल्दी असर दिखाता है.

हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद

गन्ना चबाने से दांतों की सफाई भी होती है और मसूड़ों को मजबूती मिलती है. साथ ही इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. जूस में ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन चबाने में उनके फायदे ज्यादा लंबे समय तक मिलते हैं.

इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार

गन्ना और गन्ने का जूस शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरल इंफेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं. यदि आप जल्दी बीमारी से बचना चाहते हैं तो दोनों ही तरीके फायदेमंद हैं.

गन्ना चबाना और गन्ने का रस पीना दोनों ही हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं. अगर आप धीरे-धीरे एनर्जी चाहते हैं, पेट की समस्या दूर करना चाहते हैं और दांत-मसूड़ों की देखभाल करना चाहते हैं तो गन्ना चबाना बेहतर है. वहीं, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, डिटॉक्स करना हो या गर्मियों में ठंडक चाहिए तो गन्ने का जूस पीना ज्यादा इफेक्ट करता है.

