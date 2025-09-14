scorecardresearch
 

Matcha Tea benefits: क्यों माचा टी के हो रहे इतने चर्चे, फायदे जान आप भी हो जाएंगे फैन

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर Matcha Tea (माचा टी) के खूब चर्चे हो रहे हैं. सेलिब्रिटीज से लेकर इंफ्लूएंर्स तक इनके फायदों के बारे में बात करते दिख रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और Matcha Tea असल में किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होती है.

माचा टी के क्या फायदे होते हैं (Photo: AI generated/freepik)
माचा टी का भारत में तेजी से चलन बढ़ रहा है, इसका एक कारण सोशल मीडिया भी है. लोग सेलिब्रिटीज से लेकर इंफ्लूएंर्सस को भी माचा टी के फायदों के बारे में बात करते हुए देख रहे हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि माचा टी असल में क्या है और इससे शरीर को क्या फायदे होते हैं.

आखिर क्या है Matcha Tea 

माचा टी एक प्रकार की ग्रीन टी है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. यह जापान में बहुत लोकप्रिय है और इसकी जड़ें चीन से भी जुड़ी हुई हैं. माचा के लिए ग्रीन टी की पत्तियों को पीसकर एक महीन पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है लेकिन इसमें ग्रीन टी की तुलना में ज्यादा पोषक तत्व होने का दावा किया जाता है.

माचा टी पीने के क्या फायदे हैं

1-माचा टी आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है. इसमें एपिगैलोकैटेचिन गैलेट (EGCG) नामक एक यौगिक होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है जिससे आपके शरीर को एक्स्ट्रा फैट जलाने में मदद मिलती है.

2-माचा आपके दिमाग के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें कैफीन और एल-थीनिन नामक एमिनो एसिड होते हैं. कैफीन आपको इंस्टैंट ऊर्जा और सक्रियता देता है जबकि एल-थीनिन दिमाग को शांत करता है और आपके फोकस को बढ़ाता है.

3-माचा टी लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इसमें मौजूद क्लोरोफिल शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद करते हैं जिससे लिवर स्वस्थ रहता है.

4-माचा टी एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है. इसमें कैटेचिन प्रचुर मात्रा में होता है जो चाय में पाए जाने वाले प्लांट कंपाउंड्स का एक क्लास है जो शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सिडेंट के रूप में काम करता है. यह शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ने में मदद करती है जिससे कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. फ्री रैडिकल्स एजिंग को भी तेज करते हैं, ऐसे में माचा टी का सेवन आपकी स्किन को लंबे समय तक यंग रखने में मदद कर सकता है.

5- कुछ शोधों से पता चला है कि एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर माचा टी पीने से हृदय रोग के रिस्क को कम करने में भी मदद मिल सकती है. 

