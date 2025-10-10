US डॉक्टर ने बताए मलाइका अरोड़ा की मॉर्निंग ड्रिंक के 5 कमाल के फायदे, जीरा-अजवाइन को बताया 'किचन का डॉक्टर'

आजकल लोगों के दिलों दिमाग पर फिटनेस मेंटेन रखने का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो एक महीने में हजारों रुपये फिटनेस प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं. प्रोटीन से लेकर सप्लीमेंट्स तक खरीदने में लोग जरा भी झिझकते नहीं हैं. इसी तरह से बाजार में कई तरह की डिटॉक्स टी और महंगे हेल्थ ड्रिंक्स भी मिलते हैं. लेकिन कई बार शरीर को डिटॉक्स करने में आपकी मदद महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि रसोई में रखी चीजें करती हैं. कुछ समय पहले अपनी फिटनेस के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया था. उनके अनुसार वह सुबह उठते ही रातभर भिगोए हुए जीरे और अजवाइन से बना गर्म पानी पीती हैं.

उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पर रिएक्ट करते हुए अमेरिका के डॉक्टर और गट हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. पलानीअप्पन मनिकम ने बताया कि इस ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक के पीछे असली साइंस/लॉजिक क्या है. चलिए जानते हैं कि ये होममेड ड्रिंक आपके शरीर के लिए कितना फायदेमंद है.



1. नेचुरल मॉर्निंग डाइजेस्टिव बूस्ट: डॉ. पलानीअप्पन के अनुसार, जीरा और अजवाइन को 'किचन डॉक्टर' कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद हैं. जीरे में मौजूद थाइमोल एंजाइम पेट में एसिड बनाकर खाना पचाने में मदद करता है, जबकि अजवाइन गैस और सूजन को कम करती है. सुबह इसका गर्म पानी पीने से पेट को फायदा पहुंचता है.

2. वजन कम करने में मददगार: फैड डाइट्स के मुकाबले जीरे का पानी एक साइंटिफिक रूप से असरदार उपाय है. रोजाना ये पीने से शरीर की चर्बी घटाने में मदद मिलती है और अजवाइन शरीर में जमा पानी को कम करती है. दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं और वेट लॉस प्रोसेस को तेज करने में मदद करते हैं.



3. शरीर को करता है डिटॉक्स: रातभर भिगोए हुए जीरे और अजवाइन में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऑयल होते हैं जो शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालते हैं. डॉ. पलानीअप्पन के अनुसार, अगर इसमें थोड़ी सौंफ भी मिला दी जाए तो डाइजेशन और एसिडिटी दोनों बेहतर होता है. ये ड्रिंक लिवर को साफ करने में भी मदद करता है.

4. ब्लड शुगर को रखता है बैलेंस: जीरा और सौंफ मिलाकर पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और इंसुलिन बेहतर काम करता है. ये दिनभर शरीर को एनर्जी देता है और मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने में भी मददगार है.

5. मन और शरीर को करता है शांत: सुबह-सुबह ये गर्म ड्रिंक मन को सुकून देता है और दिन की शुरुआत को शांत बनाता है. मलाइका अरोड़ा भी इसे अपने मॉर्निंग रूटीन का अहम हिस्सा मानती हैं.

