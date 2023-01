मटन खरीदते वक्त कैसे चुनें सही मीट? पीस की पहचान करने में काम आएंगे ये टिप्स

Things to Look Out When Buying Meat: अगर आप घर में मटन से अलग-अलग तरह की डिश बनाना चाहते हैं या दुकान पर जाकर मीट खरीदते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बकरे के कौन से हिस्से का मीट लेना है और डिश के मुताबिक कौन सा पीस बेहतर है.

X

Mutton Dish (Photo-Freepik)