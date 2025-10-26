scorecardresearch
 

Benefits Of Groundnut: अंडे-काजू से ज्यादा प्रोटीन देती है मूंगफली, जानें रोजाना कितना खाना सही

महंगे ड्राईफ्रूट की जगह आप मूंगफली खा सकते है, क्योंकि इसे खाने से काजू और बादाम जितने ही पोषण तत्व मिलते हैं. इतना ही नहीं मूंगफली खाने से आपको अंडे से अधिक प्रोटीन भी मिलता है. आइए जानते हैं कि मूंगफली खाने से हेल्थ को क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

मूंगफली को गरीबों का ड्राई फ्रूट कहा जाता है. (Photo: AI-generated)
Health Benefits of Groundnut: सर्दियों के मौसम में मूंगफली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत में भी बेहद फायदेमंद है? मूंगफली को ‘गरीबों का ड्राई फ्रूट’ कहा जाता है क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो महंगे ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और काजू में पाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि रोजाना थोड़ी-सी मूंगफली खाने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं.

मूंगफली एक सस्ता, स्वादिष्ट और पौष्टिक सुपरफूड है जो न सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ाता है, बल्कि दिल, दिमाग, स्किन और बालों को भी हेल्दी रखता है. अगर आप रोजाना थोड़ी-सी मूंगफली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपको लंबे समय तक फिट और एक्टिव रख सकती है.  रोजाना 25–30 ग्राम मूंगफली यानी मुट्ठीभर खाना ही सेहत के लिए सही होता है, क्योंकि किसी भी चीज को अधिक खाने से बॉडी को नुकसान भी पहुंच सकता है. 

 प्रोटीन का पावरहाउस

मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25–26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अंडे और काजू से भी अधिक होती है. 100 ग्राम अंडे में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम काजू में 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यही वजह है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए मूंगफली को बेहतरीन प्रोटीन सोर्स माना जाता है और यह मसल्स बनाने, टिश्यू रिपेयर करने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करती है.

 दिल को रखे हेल्दी

‘मोनोअनसैचुरेटेड’ और ‘पॉलीअनसैचुरेटेड’ फैटी एसिड्स मूंगफली में पाए जाते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को घटाकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. इससे हार्ट ब्लॉकेज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है, इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट ‘रेसवेराट्रॉल’ भी पाया जाता है जो दिल को मजबूत बनाने में कारगार है.

वजन घटाने में मददगार

कई लोगों का मानना है कि मूंगफली खाने से मोटापा बढ़ती है, लेकिन सच्चाई इसकी उल्टी है. मूंगफली में मौजूद फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं और इसकी वजह से हम ओवरईटिंग से भी बच जाते हैं. इसलिए मूंगफली खाने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है.

 दिमाग और याददाश्त के लिए फायदेमंद

मूंगफली में मौजूद नियासिन और विटामिन B3 दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाते हैं. यह नर्वस सिस्टम को शांत रखता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करता है. बच्चों के लिए यह दिमाग तेज करने वाला स्नैक भी है, इसलिए बच्चों की डाइट में तो मूंगफली या पीनट बटर को जरूर शामिल करना चाहिए.

स्किन और हेयर के लिए बेस्ट

मूंगफली में मौजूद विटामिन E और जिंक स्किन को चमकदार और बालों को मजबूत बनाते हैं. यह एजिंग प्रोसेस को धीमा करती है और स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने में भी काम आती हैं.  मूंगफली का तेल भी बालों और स्किन के लिए शानदार मॉइश्चराइजर का काम करता है.

 शुगर कंट्रोल में मददगार

मूंगफली में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देती. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इसे लिमिट में ही खाना सही होगा.

---- समाप्त ----
