scorecardresearch
 

Feedback

प्लेट में क्यों होनी चाहिए हमेशा रंग-बिरंगी सलाद? हर रंग का मतलब है खास

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में मौजूद रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बल्कि सेहत के असली राज छुपाते हैं? अक्सर हम सलाद में बस खीरा, टमाटर और प्याज डालकर खुश हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सलाद जितना रंग-बिरंगा होगा, उतना ही ज्यादा फायदे देगा.

Advertisement
X
सलाद खाना सेहत के लिए फायदेमंद है.(Photo: AI-generated)
सलाद खाना सेहत के लिए फायदेमंद है.(Photo: AI-generated)

हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं ये बात तो हर किसी के मुंह से सुनी होगी. लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये बताया है कि सिर्फ हरी ही नहीं, बल्कि हमारी थाली में हर कलर की सब्जी होनी चाहिए. हरी सब्जियां ही नहीं बल्कि हर कलर के फल और सब्जी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और इन्हें हमारी प्लेट में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी अच्छी सेहत का राज हमारी थाली में ही छुपा हुआ है.  आपकी प्लेट में हमेशा रंग-बिरंगी सलाद क्यों होनी चाहिए.. हर रंग की सब्जी के क्या फायदे होते हैं? आज हम आपको इस बारे में बताएंगे.

अगर आपकी प्लेट में सिर्फ एक तरह का खाना हो तो शरीर को एक ही पोषण मिलता है. लेकिन जब हम अलग-अलग रंग की सब्जियां और फल खाते हैं तो शरीर को हर तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं. यही वजह है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हमेशा थाली में रंग-बिरंगी सलाद रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारी थाली दिखने में जितनी कलरफुल लगती है, हमारी सेहत के लिए वो उतनी ही अच्छी होती है. 

हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम एनर्जेटिक रहें और बीमारियां हमसे दूर रहें. इसका सबसे आसान और नेचुरल तरीका यही है कि अपनी थाली को हमेशा रंग-बिरंगी बनाएं. रोजाना अगर आप अपने सालाद में 4–5 अलग-अलग रंग की सब्जियां और फल शामिल करेंगें तो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Ananya Panday Pearl Dress look (Photo: Instagram/@ananyapanday)
मोतियों से बनी ड्रेस में 'पर्ल ब्यूटी' बन छाईं अनन्या पांडे, ग्लैमरस अदाओं ने लूटा सबका दिल 
Ganeshotsav 2025 (Photo: AI generated)
गणेश विसर्जन से पहले भोग में बनाएं ये स्वादिष्ट हलवे, बाप्पा होंगे खुश 
woman with suffering with sleeping issues
रात को चैन से सोना है तो अपनाएं ये 6 आदतें, एक्टपर्ट से जानें गहरी नींद का राज 
gym to salon gst cut to 5%
Gym, Salon और Health Products पर GST घटा, अब... 
gst reduction 5 percent
जिम से सैलून तक...अब फिटनेस और ब्यूटी सर्विसेज भी होंगी सस्ती, इतना कम हुआ GST 

लाल

टमाटर, स्ट्रॉबेरी, तरबूज और चुकंदर जैसे लाल रंग की फल और सब्जियां बेहद फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें लाइकोपीन और एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर रखते हैं. रेड फूड्स स्किन को चमकदार बनाते हैं और एजिंग को स्लो करता है. ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम करने में मददगार हैं और डेली प्लेट में लाल रंग शामिल करना दिल और स्किन दोनों के लिए जरूरी है.

Advertisement

लाल रंग की सब्जियां और फल (Photo: AI-generated)

नारंगी-पीला

नारंगी सब्जियां और फल जैसे गाजर, पीली शिमला मिर्च, संतरा, पपीता,मक्का और कद्दू में बीटा-कैरोटीन,एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन A, C से भरपूर मात्रा में होते हैं. ये सबसे ज्यादा हमारी आंखों की रोशनी के बढ़िया हैं और साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. ब्रेन हेल्थ को सुधारते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं. बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए ही ये बेहद अच्छे हैं क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में काम आते हैं.

संतरी-पीली सब्जियां और फल (Photo: AI-generated)

हरा 

हरी सब्जियां हमारे शरीर को तमाम मिनरल्स देती है और इसलिए हर कोई इन्हें खाने की सलाह देते हैं. पालक, ब्रोकोली, लौकी, खीरा और हरे सेब जैसी चीजें आयरन, कैल्शियम और क्लोरोफिल का बेहतरीन सोर्स हैं. ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. हरी सब्जियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और वजन घटाने में भी मददगार होती हैं, इसलिए सलाद में भी इनका ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए.

हरी सब्जियां (Photo: AI-generated)
 

नीले - बैंगनी

नीले और बैंगनी रंग की सब्जियां और फल भी काफी गुणकारी होते हैं, बैंगन, जामुन, ब्लूबेरी और अंगूर में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन और रेस्वेराट्रॉल याददाश्त बढ़ाने, उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने और दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. ब्लूबेरी और अंगूर तो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से किडनी खराब होने के खतरे को कम किया जा सकता है.

Advertisement

नीले - बैंगनी फल और सब्जी (Photo: AI-generated)

सफेद

प्याज, लहसुन, मूली और मशरूम ये सभी सफेद रंग की सब्जियों को भी सलाद के साथ-साथ अपनी प्लेट में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि इनमें एलिसिन और फ्लेवोनोइड्स मौजूद होते हैं. जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में असरदार होते हैं.

सफेद रंग की सब्जियां-फल(Photo: AI-generated)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement