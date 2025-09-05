प्लेट में क्यों होनी चाहिए हमेशा रंग-बिरंगी सलाद? हर रंग का मतलब है खास

हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं ये बात तो हर किसी के मुंह से सुनी होगी. लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये बताया है कि सिर्फ हरी ही नहीं, बल्कि हमारी थाली में हर कलर की सब्जी होनी चाहिए. हरी सब्जियां ही नहीं बल्कि हर कलर के फल और सब्जी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और इन्हें हमारी प्लेट में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी अच्छी सेहत का राज हमारी थाली में ही छुपा हुआ है. आपकी प्लेट में हमेशा रंग-बिरंगी सलाद क्यों होनी चाहिए.. हर रंग की सब्जी के क्या फायदे होते हैं? आज हम आपको इस बारे में बताएंगे.

अगर आपकी प्लेट में सिर्फ एक तरह का खाना हो तो शरीर को एक ही पोषण मिलता है. लेकिन जब हम अलग-अलग रंग की सब्जियां और फल खाते हैं तो शरीर को हर तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं. यही वजह है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हमेशा थाली में रंग-बिरंगी सलाद रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमारी थाली दिखने में जितनी कलरफुल लगती है, हमारी सेहत के लिए वो उतनी ही अच्छी होती है.

हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम एनर्जेटिक रहें और बीमारियां हमसे दूर रहें. इसका सबसे आसान और नेचुरल तरीका यही है कि अपनी थाली को हमेशा रंग-बिरंगी बनाएं. रोजाना अगर आप अपने सालाद में 4–5 अलग-अलग रंग की सब्जियां और फल शामिल करेंगें तो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

लाल

टमाटर, स्ट्रॉबेरी, तरबूज और चुकंदर जैसे लाल रंग की फल और सब्जियां बेहद फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें लाइकोपीन और एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर रखते हैं. रेड फूड्स स्किन को चमकदार बनाते हैं और एजिंग को स्लो करता है. ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम करने में मददगार हैं और डेली प्लेट में लाल रंग शामिल करना दिल और स्किन दोनों के लिए जरूरी है.

नारंगी-पीला

नारंगी सब्जियां और फल जैसे गाजर, पीली शिमला मिर्च, संतरा, पपीता,मक्का और कद्दू में बीटा-कैरोटीन,एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन A, C से भरपूर मात्रा में होते हैं. ये सबसे ज्यादा हमारी आंखों की रोशनी के बढ़िया हैं और साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. ब्रेन हेल्थ को सुधारते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं. बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए ही ये बेहद अच्छे हैं क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में काम आते हैं.

हरा

हरी सब्जियां हमारे शरीर को तमाम मिनरल्स देती है और इसलिए हर कोई इन्हें खाने की सलाह देते हैं. पालक, ब्रोकोली, लौकी, खीरा और हरे सेब जैसी चीजें आयरन, कैल्शियम और क्लोरोफिल का बेहतरीन सोर्स हैं. ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. हरी सब्जियां ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और वजन घटाने में भी मददगार होती हैं, इसलिए सलाद में भी इनका ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए.





नीले - बैंगनी

नीले और बैंगनी रंग की सब्जियां और फल भी काफी गुणकारी होते हैं, बैंगन, जामुन, ब्लूबेरी और अंगूर में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन और रेस्वेराट्रॉल याददाश्त बढ़ाने, उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने और दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. ब्लूबेरी और अंगूर तो किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से किडनी खराब होने के खतरे को कम किया जा सकता है.

सफेद

प्याज, लहसुन, मूली और मशरूम ये सभी सफेद रंग की सब्जियों को भी सलाद के साथ-साथ अपनी प्लेट में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि इनमें एलिसिन और फ्लेवोनोइड्स मौजूद होते हैं. जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में असरदार होते हैं.

