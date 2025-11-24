Chia Seeds in Water VS Milk: कब्ज और मोटापे की समस्या होगी दूर! बस जान लें चिया सीड्स खाने का सही तरीका

चिया सीड्स फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच कॉफी पॉपुलर हैं. इनमें फाइबर, प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3, एंटीऑक्सिडेंट और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. ये पेट साफ करने, वजन कंट्रोल रखने, ब्लड शुगर मैनेज करने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर ही खाना बेहतर होता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि चिया सीड्स को पानी में भिगोएं या दूध में. किस तरह से खाना ज्यादा हेल्दी है.

बेहतर डाइजेशन के लिए

जब चिया सीड्स पानी में भिगोए जाते हैं तो उनका फाइबर पूरी तरह फूलकर गाढ़ा जेल बनाता है. वहीं दूध में भिगोने पर, दूध में मौजूद फैट और प्रोटीन जेल का गाढ़ापन कम कर देते हैं. गाढ़ा फाइबर पेट साफ करने, कब्ज दूर करने और डाइजेशन को बेहतर रखने में ज्यादा मदद करता है. ऐसे में अगर आपको डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हैं तो चिया सीड्स को पानी के साथ खाएं

ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए

जब चिया सीड्स को पानी में भिगोया जाता है तो ये एक गाढ़ा जेल जैसा बनाते हैं. यह जेल कार्ब्स को धीरे-धीरे पचने देता है जिससे शरीर में शुगर जल्दी नहीं बढ़ती. लेकिन जब चिया सीड्स को दूध में भिगोया जाता है तो चिया का फाइबर और दूध के न्यूट्रिएंट्स (जैसे प्रोटीन और फैट) मिलकर ब्लड शुगर को और भी ज्यादा स्टेबल रखते हैं. इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए चिया सीड्स को दूध में भिगोकर खाना ज्यादा बेहतर है.

वजन कंट्रोल करने के लिए

पानी में भिगोए चिया सीड्स पेट को लंबे समय तक भरे रखते हैं और इनमें कैलोरी बहुत कम होती है. इसलिए ये वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बेस्ट हैं. वहीं, दूध में भिगोए चिया सीड्स में फाइबर के साथ दूध का प्रोटीन और फैट भी मिलता है. अगर आप कम कैलोरी वाली डाइट चाहते हैं तो चिया सीड्स को पानी के साथ लें. वहीं, अगर आप वजन घटाने के साथ-साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट भी पाना चाहते हैं तो चिया सीड्स को दूध में भिगोकर खाएं.

फिर चिया सीड्स दूध के साथ ले या पानी के साथ?

दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. अगर आपको कब्ज, पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो पानी में भिगोया चिया सीड्स ले. वहीं, अगर आपको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना और ओवरईटिंग से बचना है तो दूध में भिगोए चिया सीड्स को चुनें.

चिया सीड्स खाने का सही तरीका

रोजाना 1-2 चम्मच चिया सीड्स काफी हैं. इसे खाने से पहले दूध या पानी में कम से कम 10–15 मिनट के लिए भिगोकर रखें. बेहतर होगा कि इसे रातभर के लिए छोड़ दें. चिया सीड्स खाने के बाद खूब पानी पिएं ताकि पेट फूलने या गैस की समस्या न हो.

