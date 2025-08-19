scorecardresearch
 

पीरियड्स में महिलाओं के लिए सुपरफूड है चुकंदर, डॉक्टर ने गिनाए खाने के फायदे

पीरियड्स के समय चुकंदर खाने के बहुत फायदे होते हैं और इसे पीरियड्स के लिए सुपरफूड भी कहा जाता है.पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए ये आयुर्वेदिक हेल्दी फूड खाना बहुत लाभदायक होता है.

पीरियड्स में चुकंदर खाने के अनगिनत फायदे! (Photo: AI-generated)
पीरियड्स में चुकंदर खाने के अनगिनत फायदे! (Photo: AI-generated)

Beetroot Is Superfood During Periods: महिलाओं के लिए पीरियड्स का समय अक्सर थकान, पेट दर्द, ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स से भरा होता है. इस दौरान बॉडी को खास पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय महिलाओं को बहुत कमजोरी भी हो जाती है. पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपने खाने में ऐसी चीजों को अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हो और उनको ताकत भी दें. ऐसे में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. वैषाली शुक्ला ने एक ऐसे सुपरफूड के बारे में बताया है, जिसे खाने से महिलाओं को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी. पीरियड्स के दौरान हर महिला को जो सुपरफूड खाना चाहिए, वो चुकंदर (Beetroot)है और चुकंदर हेल्थ के लिए कितना गुणकारी होता है, ये बात तो सभी जानते हैं. मगर पीरियड्स में चुकंदर एक महिला के शरीर को कई फायदे पहुंचाता है.

पीरिड्स के वक्त हर महिला को अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल करना चाहिए. ये एक नेचुरल सुपरफूड है जो खून की कमी को दूर करने के साथ-साथ हार्मोन को भी बैलेंस करने में मददगार होता है. 

पीरियड्स में चुकंदर क्यों है जरूरी?

चुकंदर न सिर्फ एक सब्जी है बल्कि महिलाओं के हेल्थ के लिए एक नेचुरल दवाई भी है. खासकर पीरियड्स के दिनों में इसका सेवन शरीर को एनर्जी देने, क्रैम्प्स कम करने और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में खास रोल निभाता है. यही वजह है कि आयुर्वेद में चुकंदर को महिलाओं का सुपरफूड माना गया है. चुकंदर का कलर डार्क रेड होता है जो इसमें मौजूद बीटा लाइन्स (Betalains) और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है. ये तत्व न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद करते हैं. इन दिनों में महिलाएं अक्सर एनिमिया और हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार हो जाती है. ऐसे में चुकंदर खाने से उनके शरीर को एनर्जी मिलती है और खून की कमी को भी पूरा करता है.

चुकंदर में मौजूद गुण

  • विटामिन A, C और फोलेट से भरपूर
  • मिनरल्स जैसे आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोर्स
  • एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं
  • ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मददगार
  • महिलाओं के लिए एनीमिया की रोकथाम में कारगर

नींबू और तिल के साथ खाएं चुकंदर

पीरिड्स के समय चुकंदर को उबला लें और फिर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. उसके बाद इसमें नींबू का रस मिलाएं. नींबू के बाद उसमें सफेद तिल और नमक मिला लें. इस चुकंदर सलाद को आप पीरियड्स के दौरान खाएं, क्योंकि ये तीनों ही हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

पीरियड्स में चुकंदर खाने के 5 फायदे

क्रैम्प्स और ब्लोटिंग से राहत

पेट और कमर दर्द यानी क्रैम्प्स पीरियड्स से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं और ऐसे में चुकंदर में मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम मसल्स को रिलेक्स करके दर्द को कम करता है और साथ ही ये ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की दिक्कत से भी राहत देता है.

थकान और कमजोरी से छुटकारा

पीरियड्स के दौरान बार-बार थकान महसूस होना आम बात है. ऐसे में चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन C होता है.  ये शानदार कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और शरीर को नई एनर्जी देता है.

नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन

चुकंदर शरीर को अंदर से साफ करता है और इसमें बीटालाइन्स और फाइबर लिवर को डिटॉक्स करने और ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं. नींबू के साथ इसे खाने से इसका असर दोगुना हो जाता है.

हार्मोन बैलेंस बनाए

हार्मोनल इंबैलेंस पीरियड्स में मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और अनियमित चक्र का कारण बनता है और चुकंदर के साथ तिल (sesame seeds) खाने से शरीर को लिग्नान्स और हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करते हैं.

आसानी से होता है डाइजेस्ट

पीरियड्स के दौरान उबला हुआ चुकंदर हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला होता है. पीरियड्स के दिनों में जब डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है. तब ये पेट पर बिना प्रेशर डाले पोषण देता है.

