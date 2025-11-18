scorecardresearch
 

Turmeric for liver Health: लिवर के लिए 'रामबाण' है हल्दी! आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैसे करें इस्तेमाल

Turmeric for liver Health: हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें कई गुण मौजूद है. इसलिए इसके सेवन ने हमारी हेल्थ पर भी काफी असर पड़ता है. जख्म को भरने के साथ-साथ हल्दी के सेवन से लिवर भी बीमारियों से दूर रहता है.

घाव को हल्दी भरने में हल्दी बहुत कारगार है. (Photo: AI-generated/Instagram@acharya_balkrishna)
Turmeric for liver Health: हल्दी भारतीय रसोई का जादुई मसाला है, जिसके बिना कोई भी सब्जी अधूरी लगती है. यह सिर्फ रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी औषधीय खूबियों के लिए भी मशहूर है. आपने अक्सर देखा होगा कि चोट लगने पर दादी-नानी हल्दी का लेप लगा देती थीं, क्योंकि यह घाव को जल्दी भरने में मदद करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी लिवर को हेल्दी रखने में भी कमाल का काम करती है.

आचार्य बालकृष्ण ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में हल्दी के उन गुणों के बारे में बताया है, जो लिवर को साफ, एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. चलिए जानते हैं कि हल्दी के सेवन से कैसे लिवर हेल्थ बेहतर होती है और इसे कितनी मात्रा में और कैसे रोजाना खाना सही है.

लिवर के लिए ‘राणबाण’ है हल्दी

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, हल्दी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है, जो लिवर को नेचुरल सुरक्षा देती है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन  शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है. लिवर की कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है और लिवर की सूजन कम करता है.फैटी लिवर जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करता है, इसी वजह से आयुर्वेद में हल्दी को लिवर का नेचुरल टॉनिक माना जाता है.

नियमित सेवन से मिलने वाले फायदे

  • लिवर की कार्यक्षमता बेहतर होती है
  • पाचन मजबूत होता है
  • शरीर का डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है
  • लिवर हल्का और एक्टिव महसूस करता है
  • फैटी लिवर के खतरे में कमी आती है
  • यह बिना किसी साइड इफेक्ट के लिवर की सफाई और मजबूती दोनों में मदद करती है.

हल्दी का कैसे करें इस्तेमाल 

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, रोजाना रात को एक छोटी चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ लेने से लीवर की समस्याओं में आराम मिलता है. हालांकि अधिक मात्रा में हल्दी लेना फायदेमंद नहीं बल्कि पेट में जलन या गैस जैसी समस्या पैदा कर सकता है.

किन लोगों को रहना चाहिए सावधान?

  • हल्दी सबके लिए अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. 
  • जिन्हें पित्त बढ़ने, एसिडिटी या बहुत ज्यादा जलन की समस्या होती है.
  •  गॉलब्लैडर स्टोन (पित्त की पथरी) वाले लोगों को परहेज करना चाहिए.
  • जो ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं.
  • प्रेग्नेंट महिलाएं अधिक मात्रा लेने से बचें.
  • हल्दी से एलर्जी या स्किनपर रैशेज की समस्या होती है.
  • ऐसे लोग हल्दी का सेवन डॉक्टर  से सलाह लेकर ही करें.


 

