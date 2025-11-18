Turmeric for liver Health: लिवर के लिए 'रामबाण' है हल्दी! आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैसे करें इस्तेमाल

Turmeric for liver Health: हल्दी भारतीय रसोई का जादुई मसाला है, जिसके बिना कोई भी सब्जी अधूरी लगती है. यह सिर्फ रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी औषधीय खूबियों के लिए भी मशहूर है. आपने अक्सर देखा होगा कि चोट लगने पर दादी-नानी हल्दी का लेप लगा देती थीं, क्योंकि यह घाव को जल्दी भरने में मदद करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी लिवर को हेल्दी रखने में भी कमाल का काम करती है.
आचार्य बालकृष्ण ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में हल्दी के उन गुणों के बारे में बताया है, जो लिवर को साफ, एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं. चलिए जानते हैं कि हल्दी के सेवन से कैसे लिवर हेल्थ बेहतर होती है और इसे कितनी मात्रा में और कैसे रोजाना खाना सही है.
आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, हल्दी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है, जो लिवर को नेचुरल सुरक्षा देती है. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है. लिवर की कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है और लिवर की सूजन कम करता है.फैटी लिवर जैसी समस्याओं से बचाव में मदद करता है, इसी वजह से आयुर्वेद में हल्दी को लिवर का नेचुरल टॉनिक माना जाता है.
आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, रोजाना रात को एक छोटी चम्मच हल्दी गर्म दूध के साथ लेने से लीवर की समस्याओं में आराम मिलता है. हालांकि अधिक मात्रा में हल्दी लेना फायदेमंद नहीं बल्कि पेट में जलन या गैस जैसी समस्या पैदा कर सकता है.