रात में यह पत्ता सोने से पहले खा लें आपके पेट की पूरी सफाई हो जाएगी!

शरीर में जमा गंदगी डाइजेशन की समस्याएं, पेट में भारीपन, स्किन प्रॉब्लम और ऊर्जा की कमी का मूल कारण है. डिटॉक्स के लिए आजकल लोग महंगे ग्रीन जूस या सप्लीमेंट्स लेते हैं, पर जब तक आंतें, पेट और लिवर साफ नहीं होते, तब तक कोई भी इलाज प्रभावी नहीं होता. इसका समाधान आपके ही किचन में मौजूद चार प्रकार के पत्तों में छुपा है, जिन्हें सही ढंग से लेने से पेट, लिवर और आंतें सुबह तक साफ हो जाती हैं. आइए जानते हैं इन 4 पत्तों और इनके फायदों के बारे में-

1. सेना लीफ (Senna Leaf)- यह सबसे पावरफुल पत्ता है, जो आंतों की मसल्स को एक्टिव करता है और पुरानी जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है. यह कब्ज के लिए फायदेमंद है, जो स्टूल सख्त और पेचिश जैसी समस्या से पीड़ित हैं. आधा चम्मच सेना पाउडर में काला नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ रात में लेना चाहिए. यह असरदायक होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आदत बन सकता है इसलिए हफ्ते में 1-2 बार लेना चाहिए.

2. नीम की पत्तियां (Neem Leaves)- यह पत्तियां बैक्टीरिया, टॉक्सिंस और कीड़ों को खत्म करती हैं, जिससे पेट साफ होता है. अगर पेट में संक्रमण, माउथ अल्सर, फूड पॉइजनिंग या त्‍वचा की समस्या है तो नीम के पत्ते खिलाने या कैप्सूल लेने से फायदा होता है. नीम के कड़वे होने के कारण लोग इसे लेने से डरते हैं, लेकिन थोड़ी आदत डालना जरूरी है.

Advertisement

3. करी पत्ता (Curry Leaves)- यह लिवर को एक्टिव करता है, बाइल का उत्पादन बढ़ाता है जिससे पाचन सही रहता है. करी पत्ता फैटी लिवर, पेट के आस-पास जमा फैट और डाइजेशन की समस्याओं में लाभकारी है. करी पत्तों को चबाकर या पाउडर के रूप में गर्म पानी के साथ सोते समय लेना चाहिये.

4. पुदीना (Mint Leaves)- पुदीना पेट की मसल्स को रिलैक्स करता है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी को कम करता है और पेट के अंदर की गर्मी को ठंडा करता है. यह इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), गैस, ब्लोटिंग में बहुत असरदार है. पुदीने की चाय बनाकर रात को सोने से पहले पीना चाहिए.

इस्तेमाल का तरीका-

सही समय और सही मात्रा में इन पत्तों का उपयोग आवश्यक है, वरना उल्टा असर हो सकता है. सेना लीफ तगड़ा डिटॉक्स है, इसका ज्यादा सेवन आदत भी बना सकता है इसलिए सीमित मात्रा में ही लें. वहीं, नीम की पत्तियां त्वचा और पाचन संबंधी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद हैं. करी पत्ता लिवर और फैटी लिवर के लिए लाभकारी है. पुदीना गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग कम करने में मदद करता है.

---- समाप्त ----