scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मस्त-मस्त दो नैन...', लाल जोड़े में दुल्हन बनीं राहत फतेह अली खान की बेटी, नवाबी ग्रेस में दिखीं खूबसूरत

पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान की बेटी माहीन खान की शादी 19 दिसंबर को लाहौर में हुई. माहीन ने अपने वेडिंग लुक की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसके बाद उनके ब्राइडल लुक की काफी तारीफ हो रही है.

Advertisement
X
राहत फतेह अली खान की बेटी लाहौर की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं. (Photo: Instagram/maheenkhaaaaaaan)
राहत फतेह अली खान की बेटी लाहौर की फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं. (Photo: Instagram/maheenkhaaaaaaan)

Maheen khan bridal look: तेरे मस्त-मस्त दो नैन...तेरे बिन...जरूरी था, जैसे हिट गाने देने वाले पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान की बेटी माहीन खान की शादी 19 दिसंबर को लाहौर में करीबी रिश्तेदार और दोस्तों की मौजूदगी में हुई. माहीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी हैं. हाल ही में माहीन ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ फोटोज शेयर की हैं. उनके ब्राइडल लुक की हर कोई तारीफ कर रहा है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं फोटोज और वीडियोज को देखकर लग रहा है कि ये फोटोज रुखसती रस्म (विदाई) के हैं.

रुखसती के दौरान माहीन का ड्रेसअप

दुल्हन ने एक बेहद खूबसूरत मरून और सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना था. माहीन के लहंगे पर हाथ की बारीक जरदोजी और गोटा-पट्टी का काम किया गया था जिसमें सुनहरे धागों के साथ काफी बारीक फ्लॉवर पैटर्न उकेरे गए थे.

माहीन के दुपट्टे की बॉर्डर काफी हैवी और डेकोरेटेड थी. जब उन्होंने दुपट्टे को सिर पर डाला था तो उसने उनके चेहरे को काफी अच्छी फ्रेम दी थी.

माहीन ने एक हाथ में मैचिंग का पोटली बैग लिया हुआ था जो उनके पारंपरिक लुक को पूरा कर रहा है. विदाई के समय उन्होंने जिस रंगीन कश्मीरी शॉल का उपयोग किया था वह उनके आउटफिट में रॉयल्टी का एक्स्ट्रा टच जोड़ रहा था.

माहीन की कुंदन और पोल्की जूलरी भी थी खास

सम्बंधित ख़बरें

Rahat Fateh Ali Khan
ढाका में पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट
Film wrap
हिरासत में लिए गए राहत फतेह अली खान, मुश्किल आने पर जैस्मिन की आंखें बने बॉयफ्रेंड अली
दुबई में राहत फतेह अली से पूछताछ!
Rahat Fateh Ali Khan reacts to his viral video.
राहत फतेह अली खान हुए गिरफ्तार? सिंगर ने शेयर की पोस्ट- दुश्मनों ने जो चाहा नहीं हुआ
राहत ने बताया विदेश जाकर शादी क्यों करते हैं सेलेब्स?

माहीन ने ब्राइडल लुक के साथ हैवी कुंदन और पोल्की जूलरी पहनी थी. गले में उन्होंने हैवी चोकर हार पहना था और उसके साथ एक लंबी माला पहनी थी जिसमें पन्ना के हरे मोतियों का इस्तेमाल किया गया था. माला लाल रंग के ब्राइडल लुक के साथ वो काफी अच्छा कंट्रास्ट दे रही थी.

सिर पर एक बड़ा मांग-टीका उनके लुक को एक 'नवाबी' टच दे रहा था. कानों में लंबे झुमके और नाक में एक पतली सी नथ उनके चेहरे के ग्लो को और बढ़ा रही थी. हाथों में पहनी गई अंगूठियां और हैवी कंगन उनके लुक को कंप्लीट कर रहे थे.

Advertisement

सिंपल लेकिन क्लासी हेयर एंड मेकअप

माहीन का मेकअप बहुत ही सॉफ्ट, न्यूड और ग्लोइंग रखा गया था ताकि उनका हैवी आउटफिट और जूलरी अधिक उभरकर आएं. आंखों पर शाइनी आईशैडो के साथ गहरा मस्कारा और आईलाइनर लगाया गया था जो उनकी आंखों को उभार रहा था. होंठों के लिए उन्होंने एक न्यूड पीच-पिंक लिपस्टिक चुनी थी.

बालों को पीछे की ओर एक साफ और सुंदर स्लीक बन में बांधा गया था जिससे उनका दुपट्टा और मांग टीका साफ नजर आ रहे था. मिनिमल मेकअप और मैक्सिमल ज्वेलरी का ट्रेंड उन्हें एक बेहद ग्रेसफुल दुल्हन बना रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement