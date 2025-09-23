scorecardresearch
 

Janhvi Kapoor: जाह्नवी ने 'होमबाउंड' प्रीमियर पर पहनी मां श्रीदेवी की साड़ी, ग्लॉसी मेकअप कर छाईं एक्ट्रेस

Janhvi Kapoor: मुंबई में होमबाउंड के प्रीमियर पर जाह्नवी कपूर ने मनीष मल्होत्रा ​​द्वारा डिजाइन की गई साड़ी पहनी. खास बात ये थी कि ये नीली साड़ी श्रीदेवी की है. इस तरह उन्होंने अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

जाह्नवी कपूर ने रेड कार्पेट पर मां श्रीदेवी की आइकॉनिक साड़ी पहनकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. (Photo: Instagram/@yogenshah_s)
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जाह्नवी कपूर पिछले काफी समय से अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में हैं. एक्ट्रेस की फिल्मों के साथ ही उनका अप-टू-डेट  फैशन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. जाह्नवी ने अपनी फैशन चॉइस से एक बार फिर तहलका मचा दिया है. दरअसल, सोमवार शाम(22 सितंबर 2025) को मुंबई में उनकी फिल्म 'होमबाउंड' की ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें बहुत से सितारे नजर आए. लेकिन जैसे ही रेड कार्पेट पर जाह्नवी ने कदम रखा सभी कि नजरें उन्हीं पर टिक गईं.  उनके खूबसूरत लुक ने न सिर्फ सबका ध्यान खींचा, बल्कि पुरानी यादें भी ताजा कर दीं. 'होमबाउंड' प्रीमियर पर उनके अंदाज और शान-ओ-शौकत में उनकी मां श्रीदेवी की झलक देखने को मिली. चलिए जानते हैं जाह्नवी ने क्या पहना. 

जाह्नवी ने मां श्रीदेवी की आइकॉनिक साड़ी में बिखेरा जलवा
'होमबाउंड' की स्क्रीनिंग के दौरान ने अपनी मां और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की आइकॉनिक साड़ी पहनी. जाह्नवी ने इवेंट के लिए श्रीदेवी की ब्लू पश्मीना साड़ी चुनी, जिसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. ये साड़ी श्रीदेवी ने पहली बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में पहनी थी. जाह्नवी को इस खूबसूरत साड़ी में देखकर, फैंस को दिवंगत सुपरस्टार की याद आ गई.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by yogen shah (@yogenshah_s)

वेलवेट ब्लाउज संग जाह्नवी ने की पेयर
साड़ी की बात करें तो मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई इस खास साड़ी में वेलवेट का भी इस्तेमाल किया गया था. साड़ी को चौड़े बॉर्डर से सजाया गया था, जिस पर गोल्डन धागों से कढ़ाई की गई थी. साड़ी का पल्लू ब्लू कलर का था. पल्लू पर भी गोल्डन कलर की भारी कढ़ाई थी. जाह्नवी ने अपनी मां श्रीदेवी की तरह ही साड़ी को ब्लैक वेलवेट ब्लाउज के साथ पेयर किया था. गोल गले के ब्लाउज की स्लीव्स हाफ थी, जिस पर साड़ी जैसा ही बॉर्डर लगाया गया था.   

पहनी श्रीदेवी जैसी जूलरी 
जाह्नवी ने अपने शानदार लुक को ग्लॉसी मेकअप, बन, चोकर नेकलेस और कानों में इयररिंग्स पहन कंप्लीट किया, जिससे उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई. अपने आउटफिट को इतनी खूबसूरती से कैरी करके, उन्होंने अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उनके आइकॉनिक स्टाइल को बखूबी दर्शाया. वह इस साड़ी में हू-ब-हू अपनी मां जैसी लग रहीं हैं.

