कर्नाटक: बल्लारी हिंसा को लेकर CBI जांच की मांग करेगी BJP, कोर कमेटी की बैठक में फैसला

कर्नाटक बीजेपी ने बल्लारी हिंसा मामले में राज्य सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है. बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में गंगावती विधायक जी जनार्दन रेड्डी के घर के पास हुई हिंसा पर चिंता जताई गई और दावा किया गया कि हथियार, पेट्रोल बम और कांच की बोतलें मिलने से साजिश के संकेत मिलते हैं.

बीजेपी का आरोप है कि जांच में पक्षपात हो रहा है और पीड़ित को आरोपी बनाया जा रहा है. (File Photo: ITG)
कर्नाटक बीजेपी ने बल्लारी हिंसा मामले में राज्य सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है. इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गंगावती से बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी के आवास के पास हुई हिंसा पर चिंता जताई गई. यह जानकारी बीजेपी एमएलसी सी टी रवि ने दी. 

सीबीआई जांच की मांग करेगी बीजेपी

पार्टी का कहना है कि 1 जनवरी को घटनास्थल से हथियार, पेट्रोल बम और कांच की बोतलें मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि जनार्दन रेड्डी को खत्म करने की साजिश रची गई थी. सी टी रवि ने आरोप लगाया कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और पीड़ित जनार्दन रेड्डी को ही आरोपी बनाया जा रहा है. 

इसी वजह से कोर कमेटी ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग करने का फैसला लिया. इस हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत हो गई थी. यह झड़प जनार्दन रेड्डी के घर के पास एक बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी. 

एमएलसी चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा

यह बैनर 4 जनवरी को बल्लारी शहर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा था. बता दें कि बैठक में चार एमएलसी सीटों के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई. पार्टी ने विजयेंद्र को कर्नाटक में सहयोगी दल जेडीएस से बातचीत कर उम्मीदवारों के नाम तय करने और पार्टी हाईकमान को भेजने का अधिकार दिया है.

