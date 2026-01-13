scorecardresearch
 
8 साल के दो बच्चों का अपहरण, स्कूल के लंच टाइम में क्लास से ले गया किडनैपर

धारवाड़ के जोईडा में कमलापुर सरकारी प्राथमिक स्कूल से दो आठ वर्षीय बच्चों का अपहरण हुआ . अपहरणकर्ता की दुर्घटना के बाद पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बचाया . बच्चों की पहचान तनवीर अहमद डोडमानी और लक्ष्मी मंजुनाथ करप्पन्नवर के रूप में हुई . आरोपी को चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है . पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की और मामले की जांच शुरू कर दी है .

8 साल के दो बच्चों का अपहरण, स्कूल के क्लास से ले गया किडनैपर (Photo: itg)
कर्नाटक में धारवाड़ जिले के जोईडा में सोमवार को दो आठ साल के बच्चों के अपहरण की घटना ने जिले में सनसनी फैला दी . यह घटना कमलापुर सरकारी कन्नड़ प्राथमिक स्कूल नंबर 4 में दोपहर करीब 2.30 बजे हुई . प्राथमिक जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति बच्चों को उनके क्लासरूम से बाहर बुलाकर ले गया .

दोनों बच्चे कक्षा 3 में पढ़ते हैं और उनकी उम्र आठ साल है . बच्चों की पहचान तनवीर अहमद डोडमानी और लक्ष्मी मंजुनाथ करप्पन्नवर के रूप में हुई है . घटना के समय बच्चे स्कूल में लंच खत्म कर चुके थे . अपहरण की खबर मिलते ही जोईडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की .

पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ता एक वाहन में बच्चों को ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुई दुर्घटना के कारण वह चोटिल हो गया . पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बचाया और उन्हें जोईडा पुलिस स्टेशन ले जाया गया . वहां बच्चों को फिलहाल सुरक्षा में रखा गया है .

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को दुर्घटना में चोटें आई हैं और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है . पुलिस उसकी पहचान और अपराध के पीछे की मंशा का पता लगाने में जुटी हुई है . 

