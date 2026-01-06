scorecardresearch
 
Hindi Jokes: पड़ोसन- बर्तन धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Jokes in Hindi: हंसने से मानसिक तनाव एवं चिंता दूर होती है. इंसान के स्वस्थ रहने के लिए हंसना-मुस्कुराना एक प्राकृतिक व्यायाम की तरफ है. ऐसे हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर वायरल जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

Social Media Viral Jokes in Hindi
> भिखारी- एक अदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूं, 
लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा,
दूसरा भिखारी- ऐसा क्यों? 
भिखारी- मुझे शक था कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला तो नहीं है!

 

> पड़ोसन- आपके बर्तन बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं? 
महिला - पति का...!

> पत्नी- तुमने कभी मुझे सोना, हीरा, मोती गिफ्ट नहीं दिया
पति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हाथ में दे दी.
पत्नी- यह क्या है?
पति- मेरे देश की धरती सोना उगले... उगले हीरे मोती... मेरे देश की धरती.
पत्नी गुस्से से घूरती हुई.

 

> दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे...
पिंटू- इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, लेकिन 2 जगह बंद होता है.
चिंटू- वो कब-कब?
पिंटू- पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय!

ऐसे ही मजेदार जोक्स और चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...

 

> बब्लू- यार मैं कब से वो पर्दा ढूंढ रहा हूं... मिल ही नहीं रहा है.
डब्लू- कौन सा पर्दा...?
बब्लू- यार गलतियों पर डालने वाला पर्दा, पता है कहां मिलता है..?
डब्लू हैरान...

> दो दोस्त आपस में बात करते हुए...
रोहन- मुझे चिकनी-चुपड़ी बातें सीखनी है.
सोहन- तो?
रोहन- तो यही कि कौन सा घी सही रहेगा ?

 

> पेशेंट- मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है.
डॉक्टर- क्या परेशानी है ?
पेशेंट- पूरी रात सोता हूं और दिन जागकर गुजारना पड़ता है.
डॉक्टर-  सारी रात धूप में बैठ जाओ, तुरंत ठीक हो जाओगे.


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
