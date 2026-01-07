scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मास्टर जी ने पूछा-दशमलव किसे कहते हैं? गप्पू का जवाब सुनकर लोटपोट हो जाएंगे आप

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (7 जनवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

- लड़की वाले- जी आपका लड़का क्या करता है?
लड़के वाले- जी वो पायलट है
लड़की वाले- जी कौन सी एयरलाइन्स में पायलट है?
लड़के वाले- जी वो घर की शादियों में ड्रोन उड़ाता है
इसे सुनकर लड़की वालों का सिर चकरा गया.

 

- मास्टर जी- दशमलव किसे कहते हैं?
गप्पू- जब 10 से लव हो जाए, उसी को दशमलव कहते हैं...!

सम्बंधित ख़बरें

JOKES
पड़ोसन- बर्तन धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी
JOKES
लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? चुटकुले पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप
Short Jokes
'मां और बीबी को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं'... वजह जानकर खूब हंसेंगे आप
Chutkule in Hindi
गोलू ने ट्रेन में बोल दी ऐसी ज्ञान की बात, जानकर आप भी हंसने लगोगे... पढ़िए मजेदार जोक्स
Viral Jokes
Jokes: जब शराब पीकर घर आए पति पर गुस्साई पत्नी, फिर हुआ कुछ ऐसा...

 

- बेटा- पापा भूकंप आया 
पापा- अरे कहां आया? 
बेटा- हमारे घर, पूरा बेड हिला गया 
पापा- कितनी तीव्रता का था? 
बेटा- 5.3 
पापा- बेटा कुछ पढ़ लिया कर अब तो भूकंप भी तेरे से ज्यादा नंबर लाने लगा है.

 

- संजू ने चैलेंज किया कि वह कुतुब मीनार को
सिर पर रख कर मुंबई ले जा सकता है.
इस पर सारी मीडिया वहां पहुंच गई...!
तब संजू ने मीडिया से कहा- बस कोई कुतुब मीनार उठाकर उसके सिर पर रख दे...!

 

- बबलू : पापा wife का मतलब क्या होता है ?
पापा : without information fight every time.

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Advertisement

 

- पत्नी : सुनो जी में तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूं.
पति : इतनी ज़्यादा कि मन करता है एक और ले आऊं.
 

- पत्नी :  देखो देखते देखते कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला.
पति (मन में):  मेरे तो सिर्फ सुनते-सुनते निकले हैं.



- पत्नी : देखिये मैं आपके लिए T-Shirt लाई हूं  
पति :  कितने की?
पत्नी :  फ्री में !
पति :  अरे वाह क्या बात है..
पत्नी :  ये  T-Shirt 8000 की साड़ी के साथ फ्री में मिल रही थी मैंने सोचा ऐसी T-Shirt रोज़ रोज़ तो मिलेगी नहीं इसलिए मैंने वो साड़ी भी खरीद ली.
पति बेहोश!

 

- पति - तुम्हारे डैडी की मज़ाक करने की आदत गई नहीं अभी तक
पत्नी - क्यों क्या हुआ?
पति -  आज फिर कॉल करके पूछ रहे थे कि मेरी बेटी के साथ खुश तो हो.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement