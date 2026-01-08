Desi Jokes: जब मां ने बेटी से लैंप जलाने को कहा, मिला ये मजेदार जवाब...पढ़ें मजेदार चुटकुले

मां ने रानी से कहा - बेटी, लैंप जला दो...!
कुछ देर बाद बेटी को पास आते देख मां ने पूछा - बेटी, लैंप जला दिया...?
रानी बोली - हां मां, तुमने जब कहा था,
तभी चूल्हे में डाल दिया था, अब तक पूरा जल भी गया होगा...!
महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में
बातें करने लगे हैं! क्या करूं?
डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का
मौका दीजिए!
पापा- बेटी, बड़ी हो के क्या करोगी ?
बेटी- शादी...
पापा- गलत बात है... अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते...!
जीजा अपनी साली के साथ चैटिंग करते हुए
जीजा - वाह तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खुबसूरत हो...
साली - जीजू आप बड़े वो हो.
जीजा - अच्छा ये तो बताओ तुम इतनी खुबसूरत कैसे हो? आखिर क्या इस्तेमाल करती हो?
साली - फोटोशॉप और कैमरा फ़िल्टर.
जीजा बेहोश...
संजू- भाई कल सर्कस देखने चलेंगे.
बंटी- मैं अपनी बीवी को भी लाऊंगा
संजू- अगर तेरी बीवी और साली दोनों शेर के पिंजरे में गिर गयी तो किसे बचाएगा.
बंटी- भाई मैं तो शेर को बचाऊंगा, आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं...
अध्यापक - 'भाईचारा' शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाओ...?
चिंटू - मैंने दूध वाले से पूछा,
तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो...?
तो वह बोला भाई चारा महंगा हो गया है, इसलिए...!
दे थप्पड़ दे थप्पड़...!
गुंडा - चल 'हफ्ता' निकाल...!
गप्पू (कैलेंडर फाड़ते हुए)
ले भाई...!
पूरा 'महीना' ही रख ले...!
सप्पू - यार मैं परेशान हो गया हूं...!
मेरी बीवी हमेशा पिछले पति के बारे में ही
बातें करती रहती है...!
गप्पू - शुक्र करो भाई...!
मेरी बीवी तो अगले पति के बारे में
बातें करती है...!
क्लास में मैडम बोलीं - My teacher पर निबंध लिखकर दिखाओ...!
थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा-
मैडम जी, चुड़ैल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं...?
पत्नी - ये रैगिंग किसे कहते हैं...?
पति - ये जो तुम हर मैरिज एनिवर्सरी, करवाचौथ और
जन्मदिन पर जबरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना,
उसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं...!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)