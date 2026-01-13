Funny Jokes: जब गप्पू ने निकाल दिए बिना दर्द के दांत, चुटकुला पढ़कर पेट पकड़कर हसेंगे आप

गप्पू , डॉक्टर से : क्या आप बिना दर्द किए भी दांत निकाल लेते हो?
डॉक्टर : नहीं तो !
गप्पू : मैं निकाल लेता हूं !
डॉक्टर : कैसे ?
गप्पू : ही ही ही ही ही ही हा हा
साली- जीजा जी क्या आप मेरे लिए शेर को मारकर ला सकते हो?
जीजा- नो साली जी, कुछ और बताओ मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..
साली- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूं
जीजा- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी?
पत्नी ने पति से पूछा पत्नी- अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं?
पति- (शान्त मन से) प्रिये ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यन्त तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो
इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो
पति का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया है!
संजू और बंटी दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे...
टीचर- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा?
संजू- मैडम फिर आप कहोगे नकल मारी है, इसलिए...
गप्पू ने राह चलती एक लड़की को आंख मार दी...
लड़की बोली- ओए, ये क्या कर रहा है, मैं तुझे कोई ऐसी-वैसी लड़की दिख रही हूं?
गप्पू- आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है न...
पत्नीः कोई नया शेर सुनाओ?
पति: संगमरमर से तराशा,
खुदा ने तेरे बदन को..
पत्नी (खुशी से): आगे?
पतिः बाकी बचा पत्थर उसने तेरी अक्ल पर रख दिया.
मोनू : ओए तेरा सिर कैसे फट गया?
सोनू : चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था.
मोनू : लेकिन उसमें सिर कहां से आया?
सोनू : बगल से गुजरते हुए एक आदमी ने कहा कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो.
पत्नी: आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार…?
पति: मुझे तो तेरी ये मज़ाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है.
पति- शादी के समय सात फेरे लेते वक्त…
तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी…!
पत्नी- तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती…
पत्नी की बात सुनकर पति हैरान रह गया.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)