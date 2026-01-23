Desi Jokes: साली ने जीजा को क्यों परोसा पान मसाले वाला दूध? वजह जानकर खूब हंसेंगे आप 

> एक लड़का पहली बार ससुराल आता है

साली (जीजा से)- ये लीजिए केसर वाला दूध

जीजा- पर इसमें से तो अजीब सी महक आ रही है

साली- वो केसर खत्म हो गया था

तो मैंने आपकी पॉकेट से पान मसाला निकालकर डाल दिया

जीजा- वो क्यों?

क्योंकि इसके दाने-दाने में है केसर का दम!

> एक औरत ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया

पुलिसवाला- रुको

औरत- मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूं

पुलिसवाला- अहा, इस दिन के इंतजार में तो मैं कई सालों से था

लो अब 100 बार लिखो कि मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोडूंगी!

> अंग्रेज सिपाही से- इस आदमी का कान काट दो

चोर- नहीं मेरा कान मत काटो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा

अंग्रेज- बेवकूफ कोई कान काटने से अंधा होता है

चोर- अरे बेवकूफ कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा!

> पत्नी- शादी के पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया?

पति- फिर तुमसे शादी हो गई, और मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ गया!

> पति (पत्नी से)- एक लेखक ने लिखा है कि पतियों को भी बोलने की आजादी होनी चाहिए!

पत्नी (हंसते हुए)- देखो वो भी बेचारा लिख ही पाया, बोल नहीं पाया!

> पत्नी (पति से)- जब तुम काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हो तो मुझे हमेशा घबराहट होती रहती है,

पति- घबराओ नहीं प्रिए, मैं इतनी जल्दी वापस आऊंगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा

पत्नी- तुम्हारी यही हरकत तो मेरी घबराहट का असल कारण है!

> पिता अपने दोनों बेटों के साथ T.V. देख रहे थे..

उन्होंने बड़े बेटे से कहा- बेटा एक गिलास पानी ला दो..

बड़ा बेटा- नहीं लाऊंगा

यह सुनकर छोटा बेटा बोला- रहने दो पापा, यह तो है ही बदतमीज...

आप खुद ही पानी ले लो और एक गिलास मेरे लिए भी ले आना...

फिर क्या दोनों की पिटाई हुई!

> पुलिस (महिला से)- आपको अपनी सफाई में क्या कहना है?

महिला- अब मैं क्या बोलूं, मेरे यहां तो सफाई नौकरानी करती है,

तो इस बारे में तो वही ज्यादा अच्छी तरह बता सकती है.

> अगर कोई सबह-सुबह उठने में नखरें दिखाए,

तो बस एक तरीका आजमाना है, वह अपने आप उठ जाएगा,

उसके कान में जाकर धीरे से कह दो

तेरे पापा तेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं.

चिंटू- भाई, मैंने एक चीज बनाई है

जिससे तू कोई भी चीज आर पार देख सकता है

मिंटू- वाह ऐसी क्या चीज बना दी भाई?

चिंटू- खिड़की

मिंटू बेहोश!

