Hindi Jokes: जब अमेरिकन ने शराबी को दी पानी मिलाने की सलाह, चुटकुला पढ़कर हंस पड़ेंगे आप

>उपदेशक: अगर गधे को शराब और पानी दोनों पीने को दिये जाये तो गधा क्या पियेगा

शराबी: जाहिर है पानी पियेगा

उपदेशक: क्यों?

शराबी: क्योंकि वो गधा है.

>शराबी को शुद्ध दारू पीता देख अमेरिकन बोला- पानी तो मिला लो

शराबी- हम इंडियन हैं इतना पानी तो दारू देख के ही मुंह में आ जाता है.

> लड़की का एक्सीडेंट हो गया..

डॉक्टर- आपके पैर खराब हो गए हैं.

लड़की- क्या ये अब सही नहीं होंगे?

डॉक्टर- नहीं इनको काटना पड़ेगा.

लड़की- ओह नो! अब मैं क्या करुंगी?

डॉक्टर- धीरज रखिए.. ईश्वर सब ठीक करेगा.

लड़की- अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है!

दरअसल मैंने कल ही नया सैंडल खरीदा है, और उस दुकान पर लिखा था.. नो रिटर्न.

> पति (फोन पर पत्नी से) - तुम बहुत प्यारी हो.

पत्नी - थैंक्स.

पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो.

पत्नी- थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो

पति- खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं.

पत्नी-आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं.

> पिता- तू फेल कैसे हो गया?

बेटा- पेपर में सवाल ही ऐसे-ऐसे आए थे, जो मुझे पता नहीं थे.

पिता- फिर उत्तर कैसे लिखे?

बेटा- मैंने भी उत्तर ऐसे-ऐसे लिखे, जो मास्टर को भी पता नहीं थे.

>पुलिस (शराबी से)- रात के 1 बजे तुम कहां जा रहे हो?

शराबी (पुलिस से)- मैं शराब पीने के दुष्परिणाम पर भाषण सुनने जा रहा हूं.

पुलिस (शराबी से)-इतनी रात मैं तुम्हे कौन भाषण देगा?

शराबी- मेरी बीवी.

>सोनू आईने में देखने के बाद सोचने लगा...यार इसको कहीं देखा है...

काफी देर टेंशन में सोचने के बाद बोला..अरे ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था.

> डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?

बिल्लू- टीचर के लिए

डॉक्टर- पर क्यों?

बिल्लू- क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं.

>एक शराबी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था.

एक वर्दीधारी युवक उधर से गुजरा.

शराबी ने उससे कहा एक टैक्सी ले आओ.

युवक - मैं पायलट हूं, टैक्सी ड्राइवर नहीं.

शराबी- नाराज क्यों होते हो भाई? तो एक हवाई जहाज ले आओ.

>शराबी: गरम क्या है?

वेटर: चाउमीन.

शराबी: और गरम?

वेटर: सूप.

शराबी: और गरम?

वेटर: उबलता पानी.

शराबी: और गरम

वेटर: आग का गोला है साले.

शराबी: लेकर आओ, बीड़ी जलानी है.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं हैं.)

