जब भिखारी ने कहा- भगवान के नाम पर कुछ दे दो, महिला की बात सुनते ही साध ली चुप्पी

> भिखारी (महिला से)- भगवान के नाम पर कुछ दे दो
महिला- मेरे पास कुछ नहीं है
भिखारी- बस 5 रुपये का सवाल है
महिला- हां पूछो, क्या पता मुझे आता हो!
> पत्नी (पति से)- कल जो भिखारी आया था, वो बहुत बदतमीज था
पति- क्यों क्या हुआ?
पत्नी- कल मैंने उसे खाना दिया था और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है,
पति- कौन सी किताब?
पत्नी- खाना पकाना सीखें!
> टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?
छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है,
वरना स्टाफ रूम में रख देंगे.
> औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है?
काम करे तो सांस फूल जाती है,
और बैठ जाए तो सास फूल जाती है.
कुछ न करे तो बेचारी खुद फूल जाती है!
> प्रोफेसर- क्या आप जानते है wife झगड़ालू क्यों होती है ?
छात्र- क्योंकि इसका फुलफॉर्म है Without Information Fighting Everytime
> टीटू- मम्मी आप कहती हैं कि परियां उड़ती हैं, फिर पड़ोस की आंटी क्यों नहीं उड़ती?
मम्मी- वह कब से परी हो गई?
टीटू- पापा ही तो आंटी को परी कहते हैं,
मम्मी- तो फिर बेटा आज वो परी भी उड़ेगी और तेरे पापा भी!
> एक बार एक दादा-दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया…
अगले दिन दादा फूल लेकर वहीं पहुंचे जहां वो जवानी में मिला करते थे,
वहां खड़े-खड़े दादा के पैरों में दर्द हो गया
लेकिन दादी नहीं आईं,
घर जाकर दादा गुस्से से, “आईं क्यों नहीं?
दादी शर्माते हुए,' मम्मी ने आने नहीं दिया'.
