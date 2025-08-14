scorecardresearch
 

Funny Jokes: अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या होता है अंतर, जवाब सुनते ही उड़ गए पत्नी के होश

भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी के लिए तरस रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है. हम आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार चुटकुलों और फनी जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर हंसी की जबरदस्त डोज मिलना तय है. आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला.

Desi jokes in Hindi
Desi jokes in Hindi

पत्नी- जी अरेंज मैरिज और लव मैरिज में अंतर बताइए?
पति- देख भाग्यवान, अरेंज मैरिज का मतलब होता है “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा” और लव मैरिज का मतलब होता है “पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें”

 

बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से- आओ तुम्हें चांद पर ले जाऊं. 
गर्लफ्रेंड- अरे नहीं यार.....
ब्वॉयफ्रेंड- लेकिन क्यों?
लड़की- क्योंकि वहां वॉट्सऐप नहीं चलता है. 

मास्टर- बेटा, अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है!
गप्पू - रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं, ससुर होते...!!!

 

नई-नई शादी के बाद पत्नी के हाथ का खाना पति ने पहली बार खाया…
मिर्च अधिक तेज थी, फिर भी वह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था. 
पति- खाना बहुत अच्छा बना है. 
पत्नी- लेकिन, आप रो क्यों रहे हैं?
पति- खुशी के कारण!
पत्नी- और दूं?
पति- नहीं, मैं ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा…!!!

 

पति - पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे...
पति - जो चोरी करता है, वो बाद में बहुत पछताता है. 
पत्नी (रोमांटिक अंदाज में) बोली - और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थीं,
मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है?
पति - कह तो रहा हूं, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत...
फिर पति की हुई जोरदार कुटाई...

शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने लड़ाई शुरू कर दी.
परेशान पति- अरे यार दिनभर का थका-हारा आया हूं,
पहले फ्रेश तो होने दो.
पत्नी- मैं भी तो दिनभर अकेली थी,
तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूं...

 

एक सिपाही ने मौका-ए-वारदात से थानेदार को फोन किया- जनाब, यहां एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी
थानेदार- क्यों?
सिपाही- क्योंकि आदमी पोंछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था
थानेदार- गिरफ्तार कर लिया औरत को?
सिपाही- नहीं साहब, अभी पोंछा सूखा नहीं है...!!

 

तूफानी बारिश में आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया
पिज्जावाला- आप शादीशुदा हो?
आदमी गुस्से में बोला- ऐसे तूफान में कौन मां अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी?

 

लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया
उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं?
उसने लड़की से पूछा- इंग्लिश चलेगी ना?
लड़की- जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी
लड़के को लगा झटका!

 

एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई...
कहा - तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है
पत्नी - कौन सा फायदा?
पति - मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

