पहले खीर गंगा, फिर धराली में आई आपदा... उत्तरकाशी में ऐसे मची थी तबाही

उत्तराखंड में मौसम खराब होने की वजह से धराली में हुई तबाही वाली जगह पर सही तरीके से तलाशी और बचाव अभियान चल पा रहा है. कई लोग अब भी लापता हैं. उनके मारे जाने की आशंका है. बचावकर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन लापता लोगों का पता लगाना है, जो अगर बच नहीं पाए तो मलबे में फंसे हो सकते हैं.

एजेंसियों के मुताबिक, मलबा पहले से मौजूद धराली गांव और बाज़ार से 40 से 50 फीट ऊपर हो सकता है. सड़क संपर्क टूट जाने की वजह से खुदाई के लिए भारी मशीनें और संसाधन मौके पर बहुत सीमित संख्या में हैं.

बचावकर्मियों ने संभावित जीवित बचे लोगों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों को तैनात किया है. हालांकि, वक्त की कमी के कारण किसी के भी जिंदा बचे होने की उम्मीद न के बराबर है.

धराली से पहले यहां आई आपदा...

5 अगस्त को उत्तरकाशी ज़िले के धराली गांव में कुदरत का कहर अनगिनत बार टूटा, लेकिन अब तक 6 घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें खीर गंगा में आई भयानक बाढ़ और उफान के विजुअल्स दर्ज हैं. दिन की शुरुआत सामान्य थी, गांव के पास सोमेश्वर देवता के मंदिर में हारदूद मेले की पूजा चल रही थी. ठीक दोपहर करीब 1:30 बजे तेज गर्जना के साथ पहली बाढ़ आई, जिसकी आवाज़ मुखवा गांव तक सुनाई पड़ी. वहां से गांव वालों ने सीटियां बजाकर धराली को चेताने की कोशिश की. कई लोग संभल गए, लेकिन कुछ इस अचानक आए जलजले में फंस गए. लोग जान बचाने के लिए दल-दल से जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए

हालांकि, मलबा लगातार बह रहा था, इसलिए यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि खीर गंगा से कितनी बार बाढ़ आई.

धराली में ऐसे टूटा क़ुदरत का क़हर...

खीर गंगा से धराली की तरफ आई विनाशकालीन आपदा के अब तक 6 वीडियोज़ सामने आए हैं. पहला उफान दोपहर करीब 1:30 बजे आया, जब सोमेश्वर देवता मंदिर में पूजा चल रही थी. दूसरा उफान 2:30 बजे आया, जिसने मुखवा को जोड़ने वाला पुल और मोबाइल टावर बहा दिए. तीसरा, चौथा और पांचवां उफान 3:10 बजे, 3:35 बजे और 3:55 बजे आया, जिससे अफरातफरी मच गई. आखिरी और छठा उफान शाम 6:00 बजे के आसपास दर्ज हुआ, जिसके बाद गांव में बिजली और संचार पूरी तरह ठप हो गया.

देखते ही देखते आपदा के आगोश में आया धराली

धराली गांव में पांच अगस्त का दिन वहां मौजूद लोगों के लिए काल बनकर आया. गांव का माहौल शांत था और गांव के ही बगल में बाजार के ऊपर सोमेश्वर देवता के मंदिर में हारदूद मेले की पूजा अर्चना चल रही थी. ठीक उसी वक्त दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर जलजला आया और बाढ़ की भीषण गर्जना करती हुई आवाज ने सामने मुखवा गांव के ग्रामीणों को खतरे का संदेश दिया. इसके बाद गांव वालो ने सीटियां बजाकर धराली के लोगों को इसकी खबर देने की कोशिश की. गांव के कुछ लोग और धराली के लोग सचेत हो गए जबकि कुछ जलजले के आगोश में आ गए. कुदरत का ये प्रहार इतना खतरनाक था कि सब कुछ अपनी आगोश में ले गया. यहां कुदरत का कहर रुका नहीं. एक बार फिर से दोपहर करीब ढाई बजे प्रहार हुआ और खीर गंगा में उफान आ गया, जिससे मुखवा को जोड़ने वाला पुल और मोबाइल टावर भी चपेट में आ गया. इसी तरह से तीसरा और चौथा प्रहार करीब तीन से चार बजे आया, जिससे एक बार फिर अफरातफरी मची. पांचवां और छठा प्रहार शाम 6 बजे तक आया, जिससे ग्रामीण भौचक्के रह गए और कुछ भी सुध नहीं रही. मोबाइल टावर ध्वस्त हो गए. बिजली पूरी तरह से बंद हो गई और संपर्क टूट गया.

धराली में चल रहा बचाव अभियान...

तलाशी अभियान में लगी सभी एजेंसियां लापता लोगों के शवों को बरामद करने के लिए हाईटेक और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने धराली में तलाशी अभियान के लिए एडवांस मशीनें तैनात की हैं. उत्तराखंड राज्य आपदा बचाव बल ने बड़ी तादाद में खोजी कुत्तों और पीड़ित पहचान कैमरों को तैनात किया है, जो मिट्टी और मलबे की परतों से थोड़ा ऊपर स्थित घरों या ढाँचों के बेहद संकरे रास्ते में जीवित बचे लोगों या शवों का पता लगा सकते हैं.

उत्तराखंड एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी का कहना है कि हम अधिकतम संसाधनों का उपयोग करके नीचे मौजूद संभावित लापता लोगों के शवों को बरामद कर रहे हैं.

भारतीय सेना ने हर्षिल सैन्य शिविर में कीचड़ में फंसे अपने लापता जवानों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों और थर्मल स्कैनर को भी तैनात किया है. लापता नौ जवानों की तलाश अभी भी जारी है. हालांकि, मुश्किल यह है कि शिविर को बहा ले जाने वाली नमी और कीचड़ की मोटाई, लापता जवानों के शवों का पता लगाने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है.

एनडीआरएफ ने रेस्क्यू रडार भी लगाया है, जो जिंदा बचे लोगों का पता लगा सकता है, अगर उनके सांस लेने या कीचड़ के नीचे किसी भी मानवीय गतिविधि का पता लगाने की संभावना है. एनडीआरएफ ने ड्रोन के जरिए थर्मल आधारित इमेजिंग कैमरे भी तैनात किए हैं, जो संभावित रूप से संपूर्ण संरचना और परिदृश्य को स्कैन करने में सक्षम हैं.

एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कहते हैं कि ये तकनीकें ऐसी आपदा के दौरान शुरुआत वक्त में बहुत कुशल और सक्षम हैं. शुरुआती कुछ घंटों को स्वर्णिम घंटे कहा जाता है, जब इंसान के जीवित रहने, सांस लेने और उसकी गतिविधियों की संभावना बहुत ज्यादा होती है और स्वर्णिम घंटों के दौरान ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत मददगार साबित होती है.

