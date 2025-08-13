scorecardresearch
 

Feedback

धराली गांव में कुदरत का कहर, एक दिन में छह बार आया था जलजला और बाढ़

उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को कुदरत ने छह बार प्रहार किया. दोपहर 1:30 बजे पहली बार आई बाढ़ और जलजले ने गांव में तबाही मचाई. बार-बार आए जलजले से पुल, मोबाइल टावर और बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई. ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई और संपर्क पूरी तरह से टूट गया.

Advertisement
X
बाढ़ से से भयभीत हुए लोग (Photo: Screengrab)
बाढ़ से से भयभीत हुए लोग (Photo: Screengrab)

उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त का दिन लोगों के लिए काल साबित हुआ. सुबह सब कुछ शांत था और गांव के पास सोमेश्वर देवता के मंदिर में हारदूद मेले की पूजा चल रही थी. दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक जलजला आया और बाढ़ की गर्जना करती आवाज ने पास के मुखवा गांव के लोगों को चौंका दिया. मुखवा के ग्रामीणों ने सीटियां बजाकर धराली के लोगों को चेताया.

कुछ लोग सतर्क हो गए लेकिन कई जलजले की चपेट में आ गए. यह प्रहार इतना खतरनाक था कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया. इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे फिर से बाढ़ का प्रकोप आया. खीर गंगा में उफान आ गया जिससे मुखवा को जोड़ने वाला पुल और मोबाइल टावर भी बह गए.

जलजला भयभीत हैं लोग

सम्बंधित ख़बरें

Dharali_Helicopter_Rescue
भारी बारिश के चलते नहीं उतर पा रहे हेलिकॉप्टर, Dharali में मुश्किल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन 
In the debris of the Kalp Kedarnath temple in Dharali, will there be reconstruction again?
कई बार लुप्त हुआ फिर मिला, कहानी धाराली के कल्पकेदार मंदिर की 
dharali rescue updates
Dharali Rescue: 68 लापता, 1308 लोगों को सुरक्षित निकाला 
धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित
न हेलिकॉप्टर उतर पा रहे, न संचार सुविधा बहाल... धराली में रेस्क्यू मुश्किल 
NDRF personnel during the removal of debris at disaster-hit Dharali area
धाराली रेस्क्यू अपडेट: SDRF ने बनाया कमांड पोस्ट, 68 लापता, अब तक 1308 लोगों को बचाया गया 

तीसरा, चौथा और पांचवां प्रहार दोपहर 3 से 4 बजे के बीच आया. गांव में फिर से अफरातफरी मच गई. छठा और आखिरी प्रहार शाम 6 बजे हुआ. इस दौरान ग्रामीण स्तब्ध रह गए. मोबाइल टावर गिर जाने से संचार व्यवस्था ठप हो गई और बिजली पूरी तरह बंद हो गई. किसी से भी संपर्क करना संभव नहीं रहा. ग्रामीण पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए.

(रिपोर्ट- ओमकार बहुगुणा)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement