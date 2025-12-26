उत्तराखंड: कश्मीरी युवक से मारपीट मामले में एक्शन, FIR दर्ज, पकड़ में आया एक आरोपी

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक युवक को हिरासत में ले लिया है.

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 24 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक एक कश्मीरी युवक के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट करते नजर आ रहे हैं. यह घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में आरोप है कि युवक से जबरन नारे लगाने को कहा गया और मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई.

पीड़ित युवक की पहचान बिलाल अहमद (30) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ग्राम सरमर्ग, तहसील जचलदारा, जिला कुपवाड़ा (कश्मीर) का रहने वाला है. वर्तमान में वह रामनगर, जिला नैनीताल में रहकर काशीपुर और आसपास के इलाकों में कपड़े और कंबल बेचने का काम करता है. पीड़ित के अनुसार वह पिछले करीब नौ वर्षों से उत्तराखंड में रहकर फेरी का काम कर रहा है.

बिलाल ने 25 दिसंबर को कोतवाली काशीपुर में दी गई लिखित तहरीर में बताया कि 22 दिसंबर को दोपहर के समय वह मानपुर क्षेत्र में उजाला हॉस्पिटल के पास कपड़े बेच रहा था, तभी करीब आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने उसे रोक लिया. आरोप है कि युवकों ने उसका नाम और पता पूछने के बाद गंदी-गंदी गालियां दीं और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. साथ ही उसके पास मौजूद कपड़ों और नकदी को छीनने का प्रयास किया गया और दोबारा इलाके में आने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि वीडियो की संभावित सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई की, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव या अफवाह न फैले. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एसएसपी ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा न करें. पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है.

