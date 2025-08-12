Monsoon Mayhem: उत्तराखंड से बिहार तक मौसमी कहर! धराली में बारिश से बिगड़े हालात, नवगछिया में बाढ़ बनी आफत

बारिश-बाढ़ से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है. उत्तराखंड में फिर बारिश का दौर जारी है. वहीं उफनती नदियां मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही मचा रही हैं. यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं बिहार में हालात बेहद खराब हैं.

गंगा, कोसी, गंडक जैसी नदियां का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ पानी तमाम इलाकों में तबाही मचा रहा है. उधर, उत्तराकाशी के धराली में सातवें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. अब तक 13 सौ से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कराकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.

उत्तरकाशी जिले के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. इस बीच बीती रात लगातार बारिश के कारण धराली में मलबा दलदल में बदल गया है. अब तक 13 सौ से ज्यादा लोगों को धराली से निकाला गया है.

जबकि मलबे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है. हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करके उनकी तलाश की जा रही है. इसके अलावा बिहार में बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है.

10 जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं. भागलपुर और भोजपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है. बिहार में बाढ़ से अबतक 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. हालांकि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 32 टीमें अलर्ट पर हैं.

Advertisement

कहीं गंगा रौंद्र रूप में हैं तो कहीं कोसी और बागमती का कहर है.भागलपुर के नवगछिया में गांव के गांव बाढ़ में समा गए हैं. नदी की तेज धार से कई जगह कटाव से भारी नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----