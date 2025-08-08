scorecardresearch
 

Feedback

माथे पर त्रिपुंड, गले में माला... भेष बदलकर घूम रहा था बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी, हरिद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरिद्वार में बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को दबोच लिया गया है. वह माथे पर त्रिपुंड, गले में माला, हाथ में त्रिशूल और कमर में बाघंबर लपेटकर घूम रहा था.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo- Screengrab)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo- Screengrab)

'ऑपरेशन कालनेमी' के तहत उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को दबोच लिया गया है. वह माथे पर त्रिपुंड, गले में माला, हाथ में त्रिशूल और कमर में बाघंबर लपेटकर घूम रहा था. इतना ही नहीं अपना भेष छिपाने के लिए उसने सिर पर आर्टिफिशियल चंद्रमा भी धारण कर रखा था. 

बताया जा रहा है कि एक परिवार को मनोकामना पूरी होने का लालच देकर उसने अपने पास बुलाया था. इसी दौरान परिवार की बच्ची को अपनी हवस का शिकार. लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले वह फरार हो गया. हालांकि, पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी. जिसके चलते अब वह पकड़ा गया है. 

बच्ची से रेप के आरोपी का नाम दीपक सैनी है. दीपक गिरफ्तारी से बचने के लिए 'ढोंगी बाबा' बनकर घूम रहा था. वह कभी हरिद्वार में टहलता तो कभी किसी दूसरे स्थान पर निकल जाता. जांच में पता चला कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके ऊपर पूर्व में एफआईआर भी दर्ज चुकी है. पुलिस दीपक की शिकार बनी और पीड़िताओं को भी खोज रही है.  

सम्बंधित ख़बरें

Landslide in Haridwar, rail track disrupted.
हरिद्वार-मोतीचूर रेल ट्रैक पर भूस्खलन, हुआ भारी नुकसान, देखें तस्वीरें 
रेलवे ट्रैक पर गिरा बोल्डर. (Photo: Ankit Sharma/ITG)
हरिद्वार-मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर गिरा बोल्डर, सुरक्षा कैनोपी ने टाली बड़ी त्रासदी 
Ganga above the danger mark in Haridwar
उत्तरकाशी हादसे के बाद हरिद्वार में भी अलर्ट, गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा 
Natures wrath in Uttarakhand, rivers in spate, disrupting lives.
देहरादून से हरिद्वार तक बाढ़-भूस्खलन की दोहरी मार; देखें रिपोर्ट 
उत्तराखंड हाईकोर्ट
48 स्टोन क्रशर को तुरंत करें बंद... बिजली कनेक्शन काटे, अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड HC का आदेश 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पकड़ा गया दीपक सैनी लड़कियों व महिलाओं को भगवान शिव का आशीर्वाद/प्रसाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन देता था और फिर झांसे में लेकर गलत काम करता था. पूछताछ में आरोपी ने कबूल भी किया कि वो खुद को परमज्ञानी एवं त्रिकालदर्शी शिवभक्त बताकर महिलाओं, बच्चियों को बहला फुसलाकर गंदा काम करता था. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसकी गिरफ्तारी श्यामपुर थाना पुलिस ने की है. आरोपी सुभाष नगर, ज्वालापुर का निवासी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement