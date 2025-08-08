माथे पर त्रिपुंड, गले में माला... भेष बदलकर घूम रहा था बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी, हरिद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार

'ऑपरेशन कालनेमी' के तहत उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को दबोच लिया गया है. वह माथे पर त्रिपुंड, गले में माला, हाथ में त्रिशूल और कमर में बाघंबर लपेटकर घूम रहा था. इतना ही नहीं अपना भेष छिपाने के लिए उसने सिर पर आर्टिफिशियल चंद्रमा भी धारण कर रखा था.
बताया जा रहा है कि एक परिवार को मनोकामना पूरी होने का लालच देकर उसने अपने पास बुलाया था. इसी दौरान परिवार की बच्ची को अपनी हवस का शिकार. लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले वह फरार हो गया. हालांकि, पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी. जिसके चलते अब वह पकड़ा गया है.
बच्ची से रेप के आरोपी का नाम दीपक सैनी है. दीपक गिरफ्तारी से बचने के लिए 'ढोंगी बाबा' बनकर घूम रहा था. वह कभी हरिद्वार में टहलता तो कभी किसी दूसरे स्थान पर निकल जाता. जांच में पता चला कि उसका लंबा आपराधिक इतिहास है. उसके ऊपर पूर्व में एफआईआर भी दर्ज चुकी है. पुलिस दीपक की शिकार बनी और पीड़िताओं को भी खोज रही है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पकड़ा गया दीपक सैनी लड़कियों व महिलाओं को भगवान शिव का आशीर्वाद/प्रसाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन देता था और फिर झांसे में लेकर गलत काम करता था. पूछताछ में आरोपी ने कबूल भी किया कि वो खुद को परमज्ञानी एवं त्रिकालदर्शी शिवभक्त बताकर महिलाओं, बच्चियों को बहला फुसलाकर गंदा काम करता था. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसकी गिरफ्तारी श्यामपुर थाना पुलिस ने की है. आरोपी सुभाष नगर, ज्वालापुर का निवासी है.