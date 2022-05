Chardham Yatra 2022: खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, एक दिन में 15 हजार श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

Chardham Yatra 2022: चारधामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रविवार सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर खोल दिए गए. हजारों भक्तों की जयकारों के बीच आज सुबह पौराणिक परंपरा व विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए. मंदिर को फूलों से सजाया गया है. केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे.

रविवार सुबह बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि-विधान और मंत्रोच्चारण और सेना बैंड की धुनों के साथ खोल दिए गए. उधर, चारधाम यात्रा के दौरान इस साल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम में रोजाना 15 हजार, केदारनाथ में 12 हजार, गंगोत्री में 7 हजार और यमुनोत्री में 4 हजार श्रद्धालुओं को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति होगी.

#WATCH | Uttarakhand: The doors of Badrinath Dham opened for devotees with rituals and chanting and the tunes of army band with a large number of devotees present in Badrinath Dham. pic.twitter.com/LiCTexcbJu