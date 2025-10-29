scorecardresearch
 

Feedback

चलती ट्रेन से उतरने की बेवकूफी..., लोगों ने पहिए और पटरी के बीच से खींचकर बचाई जान, VIDEO

तेलंगाना के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक युवक मणिदीप गलत ट्रेन में चढ़ गया और चलती ट्रेन से उतरते समय फिसल गया. वह ट्रेन के नीचे आने ही वाला था कि सतर्क रेलवे स्टाफ और यात्रियों ने उसकी जान बचा ली. समय रहते मदद न मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

Advertisement
X
चलती ट्रेन से उतरने की बेवकूफी, लोगों ने ऐसे बचाई शख्स की जान (Photo: itg)
चलती ट्रेन से उतरने की बेवकूफी, लोगों ने ऐसे बचाई शख्स की जान (Photo: itg)

तेलंगाना के काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर एक युवक की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब वह चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था. काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर बीते मंगलवार एक भयंकर हादसा होते- होते बचा. यहां खुल चुकी ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक युवक प्लेटफॉर्म पर गिरा. वह उतरते हुए लड़खड़ाया. अगर वहां मौजूद रेलवे का स्टाफ उसकी मदद के लिए न दौड़ता तो वह पहिए और पटरी के बीच आ जाता और हादसा बड़ा हो जाता.

काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर, मणिदीप नाम का एक युवक गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गया और जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक ट्रेन खुल गई. ऐसे में नीचे उतरने की कोशिश में वह फिसलकर ट्रेन के नीचे जाने ही वाला था कि उसे खींच लिया गया. सतर्क सह-यात्री और रेलवे कर्मचारी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े और मणिदीप को एक बड़ी दुर्घटना से बचा लिया.

बता दें कि रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के चलते होने वाला ये कोई पहला हादसा नहीं है.बल्कि आए दिन ओवर कॉन्फिडेंस में युवाओं से चलती ट्रेन से उतर कर जान जोखिम में डालने की बेवकूफी करते देखा जाता है. कई मामलों में मौके पर मौजूद आरपीएफ स्टाफ ने ऐसे लोगों की जान बचाई तो कई बार आम लोगों ने.

सम्बंधित ख़बरें

The number of deaths in the Jaipur bus accident has risen to 3, with over 10 injured.
जयपुर में बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग 
धू-धूकर जल गई डबल डेकर बस. (Photo: ITG)
डबल डेकर बस बनी आग का गोला, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा 
A young man jumped out of a moving train due to a mistake of getting on the wrong one!
चलती ट्रेन से कूदा युवक, Video में देखें कैसे बाल-बाल बचा 
चक्रवात मोंथा का लैंडफॉल शुरू, आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में वाहनों की आवाजाही पर रोक 
Alert issued regarding Cyclone Montha
क्या है चक्रवात ‘मोन्था’, किसने दिया ये नाम? जिसके लिए आंध्र प्रदेश-ओडिशा में रेड अलर्ट जारी 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement