पत्नी से तलाक और डिप्रेशन...शख्स ने दो मासूम बेटों को फांसी पर लटकाया और फेंक दिया नहर में

तेलंगाना के नारायणपेट जिले से एक बेहद सनसनीखेज और अमानवीय घटना सामने आई है. मारिकल मंडल के तेलरू गांव में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने ही दो मासूम बच्चों को फांसी पर लटकाकर उनकी हत्या कर दी और उनके शव पास की नहर में फेंक दिए. वारदात के बाद आरोपी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन समय रहते ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान शिवराम के रूप में हुई है. उसने परिजनों से कहा था कि- उसके दोनों बच्चे बीमार हैं और वह उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा है. इसी बहाने वह अपने दोनों बेटों ऋत्विक और चैतन्य को घर से बाहर लेकर गया. देर रात तक जब बच्चे वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई.

पुलिस जांच में सामने आया है कि शिवराम बच्चों को गांव के बाहर एक खेत की ओर ले गया, जहां उसने कथित तौर पर फांसी पर लटकाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद दोनों बच्चों के शवों को पास की नहर में फेंक दिया गया. घटना को अंजाम देने के बाद शिवराम ने खुद कीटनाशक पी लिया और ट्रांसफॉर्मर से खुद को जलाने की कोशिश की. उसकी हालत बिगड़ने पर स्थानीय ग्रामीणों ने उसे गंभीर अवस्था में देखा और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के अनुसार, आरोपी की स्थिति नाजुक है और उसका इलाज जारी है.

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि शिवराम का हाल ही में अपनी पत्नी से तलाक हुआ था और वह मानसिक तनाव में चल रहा था. पुलिस इस पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जांच का हिस्सा बना रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, नहर से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. पुलिस ने इस मामले में हत्या सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और कहा है कि आरोपी के स्वस्थ होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.





