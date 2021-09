हैदराबाद रेप-मर्डर केस के आरोपी की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, टैटू से पहचान

तेलंगाना के हैदराबाद जिले के सैदाबाद में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामला लगातार सुर्खियों में है. गुरुवार को हैदराबाद पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास एक शव मिला है. ये शव इस मामले के आरोपी का ही है, तेलंगाना के डीजीपी ने इसकी पुष्टि कर दी है.



दरअसल, वारनगल में रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है. जब पुलिस यहां पर पहुंची, तब उसने शव की जांच की और हाथ पर बने टैटू के आधार पर ये पाया कि ये सैदाबाद रेप-हत्या घटना का आरोपी ही है.



हैदराबाद सीपी अंजिनी कुमार के मुताबिक, अभी तो ये वही आरोपी लग रहा है लेकिन इसकी पुष्टि सी तरह के रिजल्ट आने के बाद ही की जा सकती है. इसके बाद तेलंगाना के डीजीपी ने इसकी पुष्टि कर दी.

#AttentionPlease : The accused of "Child Sexual Molestation and murder @ Singareni Colony, found dead on the railway track, in the limits of #StationGhanpurPoliceStation.

Declared after the verification of identification marks on deceased body. pic.twitter.com/qCPLG9dCCE