तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को राजधानी में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी बातचीत की. रेवंत रेड्डी ने दोनों नेताओं को हैदराबाद में आठ और नौ दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया. ये कार्यक्रम भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होगा.

राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उन्हें तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से बताया. ये दस्तावेज राज्य के लंबे समय के विकास, निवेश बढ़ाने और राजस्व में सुधार पर केंद्रित है. सीएम ने उन्हें समिट का आधिकारिक निमंत्रण पत्र भी सौंपा. इस दौरान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमरका, कई सांसद और एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन भी मौजूद थे.

मेसी मैच से पहले मैदान में उतरेंगे तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी

हैदराबाद के MCRHRD ग्राउंड में इन दिनों हर शाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी फ्लडलाइट्स के नीचे फुटबॉल प्रैक्टिस करते दिख जाते हैं. मुख्यमंत्री का इस तरह मैदान में उतरना आम बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह 13 दिसंबर को होने वाला वह फ्रेंडली मैच है, जिसमें रेवंत रेड्डी का सामना अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी से होगा.

खेल के बहाने राजनीतिक संदेश

रेवंत रेड्डी का ये अभ्यास सिर्फ खेल की तैयारी नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है. मेसी जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी के सामने उतरने का फैसला साहसिक कदम माना जा रहा है. रेवंत खुद जानते हैं कि उनकी हर मूव पर जनता और सोशल मीडिया की नजर रहेगी. यही वजह है कि वे रोज देर रात तक मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि प्रदर्शन में कोई कमी न रहे.

