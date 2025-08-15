scorecardresearch
 

हैदराबाद: पाकिस्तानी शख्स ने पहचान छिपाई, धर्म परिवर्तन करवाकर की शादी, अब एक्स्ट्रा मैरिटल ने खोल दी पोल

हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पाकिस्तानी नागरिक फहद पर महिला को धर्म परिवर्तन कर शादी करने और बाद में धोखा देने का आरोप लगा है. पत्नी का दावा है कि फहद का उसी कंपनी की एक महिला से संबंध था. मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों को हिरासत में लिया गया.

पाकिस्तानी नागरिक फहद ने महिला का धर्म परिवर्तन किया निकाह (File Photo: Abdul basheer/ITG)
पाकिस्तानी नागरिक फहद ने महिला का धर्म परिवर्तन किया निकाह (File Photo: Abdul basheer/ITG)

हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित माउंट बंजारा कॉलोनी में एक बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि पाकिस्तानी नागरिक फहद ने एक महिला को धर्म परिवर्तन कर शादी करने के बाद धोखा दिया. फहद हाईटेक सिटी की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात कीर्ति नाम की महिला से हुई.

बताया जा रहा है कि 2016 में फहद ने कीर्ति को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी किया और उससे शादी कर ली. शादी के बाद कीर्ति का नाम बदलकर दोहा फातिमा कर दिया गया. दोनों हैदराबाद में साथ रहने लगे.

पाकिस्तानी नागरिक ने धोखा देकर की शादी

लेकिन कुछ समय बाद कीर्ति को पता चला कि फहद का उसी कंपनी की एक अन्य महिला के साथ संबंध है. एक दिन कीर्ति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी. पुलिस ने फहद और संबंधित महिला को हिरासत में ले लिया.

कीर्ति का आरोप है कि फहद 1998 में पाकिस्तान से भारत आया था और हैदराबाद में बस गया. वह पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अक्सर कमिश्नर ऑफिस जाता था, लेकिन इस बारे में उसने कभी उसे जानकारी नहीं दी.

आरोपी 998 में पाकिस्तान से भारत आया था

कीर्ति का कहना है कि उसने न केवल उसे धर्म बदलने और शादी करने के लिए मजबूर किया, बल्कि विश्वासघात करते हुए दूसरी महिला से संबंध भी बनाए, कीर्ति ने मामले में न्याय की मांग की है. पुलिस जांच में जुटी है.

