भारत के गैंगस्टरों के बीच पहली बार पुर्तगाल में खुला गैंग वॉर, लारेंस बिश्नोई गैंग ने की फायरिंग

भारत के गैंगस्टरों की पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैंग वॉर की घटना सामने आई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में राइवल गैंग के ठिकानों पर फायरिंग करवाई. इस मामले में गैंगस्टर रणदीप मालिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि रोमी और प्रिंस अपना काम बंद करें.

सूत्रों के अनुसार रोमी और प्रिंस पुर्तगाल में रहकर भारत में ड्रग का कारोबार संचालित कर रहे थे. रणदीप मालिक, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, NIA का वांटेड अपराधी है. वह वही गैंगस्टर है जिसने पहले गुरुग्राम के एक पब में बम से हमला करवाया था.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राइवल गैंग के ठिकानों पर की फायरिंग

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि आज पुर्तगाल के ओडिवेलस और लिस्बन में फायरिंग की गई. पोस्ट में रणदीप ने चेतावनी दी कि अगर कोई उनकी कॉल को इग्नोर करता है तो सीधे गोली मारी जाएगी. वीडियो में फायरिंग के दृश्य भी साझा किए गए हैं. इस घटना में शामिल कई नामी गैंगस्टर जैसे अंकित भादू शेरेवाला, जितेन्द्र गोगी मान ग्रुप, गोल्डी ढिल्लों, काला राणा, आरजू बिश्नोई, शुभम लोंकार और साहिल दुहान हिसार का उल्लेख भी किया गया है.

Advertisement

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

जानकारों का मानना है कि इस फायरिंग से भारत और पुर्तगाल में ड्रग और गैंगस्टरों के बीच टकराव और बढ़ सकता है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच में जुट गई हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला मामला है जिसमें भारतीय गैंगस्टर अपने राइवल गैंग के ठिकानों पर फायरिंग कर चुके हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग और रणदीप मालिक की इस हरकत से दोनों देशों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तय है.

---- समाप्त ----