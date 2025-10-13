scorecardresearch
 

Feedback

केरल में छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर विवाद, स्कूल ने कर दी दो दिन की छुट्टी

केरल के पलुरुथी में एक निजी ईसाई प्रबंधन वाले स्कूल में हिजाब विवाद बढ़ने पर दो दिन की छुट्टी घोषित की गई है. आठवीं कक्षा की छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में टकराव हुआ. स्कूल ने मानसिक तनाव का हवाला देते हुए छुट्टी का फैसला किया. मामले में SDPI पर हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं.

Advertisement
X
स्कूल में छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर विवाद (Photo: Representational)
स्कूल में छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर विवाद (Photo: Representational)

केरल के पलुरुथी इलाके में स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने हिजाब विवाद के बीच सोमवार को दो दिन की छुट्टी की घोषणा की. यह विवाद तब शुरू हुआ जब आठवीं कक्षा की एक छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल आई और प्रबंधन ने उसे यूनिफॉर्म नियमों का हवाला देते हुए मना किया.

स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना आरसी ने सोमवार और मंगलवार को छुट्टी की घोषणा करते हुए कहा कि छात्रा, उसके अभिभावक और कुछ बाहरी लोगों के दबाव के कारण शिक्षकों और छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ गया था. इसलिए पैरेंट-टीचर एसोसिएशन (PTA) के साथ चर्चा के बाद दो दिन की छुट्टी दी गई.

छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल आई

सम्बंधित ख़बरें

Heated debate on Iran-Israel, questions about the hijab clinic.
ईरान-इजराइल विवाद: हिजाब क्लिनिक और मानवाधिकारों पर तीखी बहस 
Nepal Genz Protest
मिस्र की जैस्मीन क्रांति, ईरान की हिजाब क्रांति और अब नेपाल में Gen-Z विद्रोह... जब-जब सड़कों पर उतरे युवा! 
Deepikas hijab, questions on My Body, My Choice! What is the whole matter?
दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल; देखें 
कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने महिला छात्राओं को मस्जिद में प्रवेश करने के लिए हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया. (Photo: X/@lawinforce)
कॉलेज फील्ड ट्रिप के दौरान छात्राओं को जबरन पहनाए हिजाब, प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज 
कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने महिला छात्राओं को मस्जिद में प्रवेश करने के लिए हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया. (Photo: X/@lawinforce)
कॉलेज फील्ड ट्रिप के दौरान छात्राओं को जबरन पहनाए हिजाब, प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज 

PTA सदस्य जोशी कैथावलप्पिल ने बताया कि स्कूल में पिछले 30 साल से समान यूनिफॉर्म लागू है और सभी धर्मों के छात्र इसका पालन करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा के माता-पिता SDPI (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) के समर्थन से स्कूल पहुंचे और हंगामा किया. पुलिस सुरक्षा के लिए स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आदेश भी प्राप्त किया.

वहीं छात्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी इस साल ही स्कूल में दाखिल हुई थी और उसे सिर्फ सिर पर दुपट्टा रखने से रोका जा रहा है. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और मंत्री को शिकायत भेजी है. पिता ने कहा कि अगर स्कूल हिजाब की अनुमति नहीं देता, तो वे बेटी का स्कूल बदल देंगे.

Advertisement

स्कूल प्रशासन ने की दो दिन की छुट्टी

प्रिंसिपल ने कहा कि छात्रा को यूनिफॉर्म नियमों की जानकारी पहले से दी गई थी और चार महीने तक उसने बिना आपत्ति के पालन किया. हाल में उसने सिर पर कपड़ा पहनना शुरू किया जिससे विवाद बढ़ गया. शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement
    Advertisement