केरल में छात्रा के हिजाब पहनने को लेकर विवाद, स्कूल ने कर दी दो दिन की छुट्टी

केरल के पलुरुथी इलाके में स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने हिजाब विवाद के बीच सोमवार को दो दिन की छुट्टी की घोषणा की. यह विवाद तब शुरू हुआ जब आठवीं कक्षा की एक छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल आई और प्रबंधन ने उसे यूनिफॉर्म नियमों का हवाला देते हुए मना किया.

स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना आरसी ने सोमवार और मंगलवार को छुट्टी की घोषणा करते हुए कहा कि छात्रा, उसके अभिभावक और कुछ बाहरी लोगों के दबाव के कारण शिक्षकों और छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ गया था. इसलिए पैरेंट-टीचर एसोसिएशन (PTA) के साथ चर्चा के बाद दो दिन की छुट्टी दी गई.

छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल आई

PTA सदस्य जोशी कैथावलप्पिल ने बताया कि स्कूल में पिछले 30 साल से समान यूनिफॉर्म लागू है और सभी धर्मों के छात्र इसका पालन करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा के माता-पिता SDPI (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) के समर्थन से स्कूल पहुंचे और हंगामा किया. पुलिस सुरक्षा के लिए स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आदेश भी प्राप्त किया.

वहीं छात्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी इस साल ही स्कूल में दाखिल हुई थी और उसे सिर्फ सिर पर दुपट्टा रखने से रोका जा रहा है. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी और मंत्री को शिकायत भेजी है. पिता ने कहा कि अगर स्कूल हिजाब की अनुमति नहीं देता, तो वे बेटी का स्कूल बदल देंगे.

स्कूल प्रशासन ने की दो दिन की छुट्टी

प्रिंसिपल ने कहा कि छात्रा को यूनिफॉर्म नियमों की जानकारी पहले से दी गई थी और चार महीने तक उसने बिना आपत्ति के पालन किया. हाल में उसने सिर पर कपड़ा पहनना शुरू किया जिससे विवाद बढ़ गया. शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.



