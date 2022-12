Gujarat, Himachal Election Result 2022 Live Updates: रुझानों में गुजरात में बीजेपी को बहुमत, हिमाचल में कांग्रेस ने BJP को पीछे छोड़ा

गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी.

The counting of votes for #HimachalPradeshElections to take place today. Visuals from the counting hall in Mandi where all preparations have been made.



SDM Mandi, Ritika Jindal says, "Today is the result day. The counting will begin at 8 am. Strong room will open at 7.30 am." pic.twitter.com/mQjFTrdXST