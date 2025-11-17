दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, NIA को मिली 10 दिनों की रिमांड

दिल्ली ब्लास्ट के लिए आत्मघाती हमलावर को कार उपलब्ध कराने वाले आरोपी और हमले के साजिशकर्ता आमिर को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिनों की रिमांड में भेज दिया है. मामले की जांच कर ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लंबी पूछताछ के बाद रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

सोमवार सुबह आमिर को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से को कोर्ट ने आरोपी को 10 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है. इन दस दिनों में एजेंसी उसके डिजिटल डिवाइस, संपर्कों और फंडिंग सोर्स के बारे में पूछताछ करेगी.

सूत्रों के मुताबिक, आमिर ने उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची और जांच में कई राज्यों के लीड्स सामने आ रहे हैं.

आमिर ने उपलब्ध कराई थी कार

एनआईए के अनुसार, आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी को विस्फोट में इस्तेमाल होने वाली कार उपलब्ध कराई थी और हमले की साजिश को अंजाम दिया था. धमाके में इस्तेमाल की गई कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसने ही बाद में कार को व्हीकल-बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (वीबीआईईडी) में बदला था.

लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार

एनआईए ने आमिर राशिद अली को हमले के एक दिन बाद 11 नवंबर को दिल्ली से पकड़ा था और उसे हिरासत में रखा था. हालांकि, लंबी पूछताछ के बाद उसकी भूमिका मिलने पर उसके रविवार को गिरफ्तार कर लिया.

एनआईए अब हमले के पीछे के बड़े नेटवर्क- प्लान, लॉजिस्टिक्स और फंडिंग को उजागर करने पर फोकस कर रही है. एनआईए ने बताया कि अब तक इस मामले में षड्यंत्र की पड़ताल करते हुए 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें धमाके में घायल हुए कई लोग भी शामिल हैं.

इस ब्लास्ट की कड़ी को जोड़ने की कोशिश में एजेंसी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस व अन्य केंद्रीय यूनिटों के साथ मिलकर काम कर रही है.

