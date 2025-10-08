scorecardresearch
 

6 शव पूरी तरह झुलसे, 8 घायल... आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में आग, CM चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बुधवार दोपहर पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. हादसे में छह लोगों की मौत हो गई जबकि आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए. आग लगने की वजह अत्यधिक ज्वलनशील रसायन मानी जा रही है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर शोक जताया और राहत कार्यों के निर्देश दिए.

पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण (Photo: AI-generated)
आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बुधवार दोपहर पटाखा फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई और आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा रायावरम मंडल के कोमारिपालेम गांव स्थित लक्ष्मी गणपति फायरवर्क्स यूनिट में हुआ.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी. फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील रसायनों की वजह से आग तेजी से फैल गई. देखते ही देखते पूरा यूनिट लपटों में घिर गया और कई मजदूर अंदर फंस गए.

पटाखा फैक्ट्री में लगी आग

स्थानीय लोगों ने धुआं उठते देखा तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं. लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राहत और बचाव कार्यों में काफी मुश्किलें आईं.

घायलों को राजामुंदरी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतकों की पहचान लिंगा वेंकटा कृष्णा, चित्तुरी श्याला, कुदुपुड़ी ज्योति, वेलुगुबंतला सत्यनारायण मूर्ति (फैक्ट्री मालिक), पेंके शेषरत्नम और पाका अरुणा के रूप में हुई है.

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने अधिकारियों से घटना के कारणों, राहत कार्यों और घायलों के इलाज की जानकारी ली. सीएम ने निर्देश दिया कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में खुद हिस्सा लें. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की कमी या रसायनों के गलत उपयोग को आग की संभावित वजह माना जा रहा है.

