मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात और डेटिंग... लुधियाना में 69 साल की दुल्हन के कत्ल की पूरी कहानी

लुधियाना में 69 साल की अमेरिकी नागरिक रुपिंदर कौर पंधेर की हत्या के मामले में नई बातें सामने आई हैं. पुलिस के मुताबिक, रुपिंदर की मुलाकात यूके में रहने वाले मंगेतर चरनजीत सिंह ग्रेवाल से मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी. दोनों कुछ समय तक डेटिंग भी करते रहे. लेकिन शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद रूपिंदर की हत्या की साजिश रच दी.

अमेरिका से आई दुल्हन का लुधियाना में कत्ल. (File Photo: ITG)
पंजाब के लुधियाना में सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां 69 साल की अमेरिकी नागरिक रुपिंदर कौर पंधेर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. यह कत्ल रुपिंदर के 67 साल के मंगेतर ने करवाया, जो इंग्लैंड में रहता है. पुलिस का कहना है कि रुपिंदर की मुलाकात यूके में रहने वाले मंगेतर चरनजीत सिंह ग्रेवाल से मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी. दोनों के बीच कुछ वक्त तक डेटिंग भी चली, लेकिन फिर चरनजीत शादी की बात से पलट गया.

एजेंसी के अनुसार, जांच में सामने आया कि रुपिंदर पंधेर अमेरिका के सिएटल से लुधियाना आई थीं. उनका मंगेतर चरनजीत ग्रेवाल, जो यूके में रहता है, और मूलतः लुधियाना का रहने वाला है, वह पहले शादी का वादा कर चुका था. लेकिन बाद में चरनजीत ने शादी से इनकार कर दिया और रुपिंदर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

इसके बाद, लुधियाना कोर्ट परिसर में टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले सुखजीत सिंह को चरनजीत ने हत्या की सुपारी दी. सुखजीत किला रायपुर का रहने वाला है. पुलिस ने कहा कि 12 जुलाई को सुखजीत ने रुपिंदर को बेसबॉल बैट से मार डाला. हत्या के बाद शव को कोयले से जलाया और बोरे में भरकर घुंगराना के नाले में फेंक दिया.

यह भी पढ़ें: और नहीं सह सकती पापा..., नई दुल्हन ने कार में कीटनाशक खाकर दी जान, पिता को भेजे कई वाइस नोट

हत्या के पीछे का मकसद आर्थिक लालच भी था. पुलिस ने बताया कि रुपिंदर ने सुखजीत और ग्रेवाल को पहले ही 30-35 लाख रुपये भेजे थे. ग्रेवाल ने सुखजीत को 50 लाख रुपयों का लालच दिया और आश्वासन दिया कि हत्या के बाद वह विदेश में मदद करेगा.

रुपिंदर ने पहले सुखजीत को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप दिया था. उनके घर में रह रही थीं. हत्या के बाद सुखजीत ने अगस्त में पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी. पुलिस से कहा गया कि रुपिंदर दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा जा रही थीं, तभी लापता हो गईं.

पुलिस ने अब सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया है. उसके घर से कई सबूत बरामद हुए हैं. रुपिंदर का क्षतिग्रस्त iPhone भी मिला है, जिसे तोड़ दिया गया था. इस पूरे मामले में पुलिस ने ग्रेवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है. लुधियाना के डीसीपी रुपिंदर सिंह ने कहा कि कंकाल नाले से बरामद हुआ है.

रूपिंदर की बहन कमल कौर खैराह ने अमेरिका की एम्बेसी को इस मामले की सूचना दी, उसके बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. लुधियाना पुलिस अब बैंक खातों और लेन-देन की जांच भी कर रही है, ताकि हत्या में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके.

---- समाप्त ----
(विवेक ढल के इनपुट के साथ)
