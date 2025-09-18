scorecardresearch
 

शादी करने USA से लुधियाना आई 69 साल की दुल्हन... इंग्लैंड में बैठे 67 साल के मंगेतर ने करा दी हत्या

लुधियाना में अमेरिका से आई 69 वर्षीय एनआरआई महिला रुपिंदर कौर पंधेर की हत्या कर दी गई. इस मामले का खुलासा हो गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश रुपिंदर के इंग्लैंड में रहने वाले मंगेतर ने रची थी. उसने ने शादी से इनकार करते हुए महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसके लिए अपने साथी को सुपारी दी थी.

71 साल की महिला की मंगेतर ने करवा दी हत्या. (File Photo ITG)
71 साल की महिला की मंगेतर ने करवा दी हत्या. (File Photo ITG)

पंजाब के लुधियाना में हुई एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हिला दिया है. अमेरिका से आई 69 वर्षीय एनआरआई महिला रुपिंदर कौर पंधेर की हत्या कर दी गई. रुपिंदर का कंकाल हो चुका शव लुधियाना के पास घुंगराना गांव के एक नाले से बरामद किया गया था. यहां आने के बाद रुपिंदर रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हो गई थीं. इस कत्ल की कहानी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है.

पुलिस को घटनास्थल से महिला का क्षतिग्रस्त आईफोन भी मिला, जिसे आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए वहां फेंक दिया था. जांच में खुलासा हुआ कि रुपिंदर की हत्या उनके ही मंगेतर ने करवाई, जो इंग्लैंड में रहता है. लुधियाना के डीसीपी ने बताया कि इस हत्या की साजिश रुपिंदर कौर के 67 साल के मंगेतर चरनजीत सिंह ग्रेवाल ने रची थी.

चरनजीत यूके में रहता है. उसने शादी से मुकरते हुए रुपिंदर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. इसके लिए उसने अपने परिचित सुखजीत सिंह को सुपारी दी. सुखजीत सिंह किला रायपुर में कोर्ट परिसर में टाइपिस्ट का काम करता है. पूछताछ में सुखजीत ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने रुपिंदर की हत्या की.

 

पुलिस का कहना है कि 12 जुलाई को सुखजीत ने अपने घर में रुपिंदर की बेरहमी से हत्या की. उसने बेसबॉल बैट से हमला कर उनकी जान ले ली. हत्या के बाद शव को कोयले पर जलाया और फिर चार बोरों में भरकर घुंगराना गांव के नाले में फेंक दिया. 

सुखजीत और चरनजीत की मुलाकात साल 2014 में राजनीतिक पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच करीबी बढ़ी. इसी दौरान चरनजीत ने प्रॉपर्टी विवाद के मामलों में सुखजीत से मदद मांगी. रुपिंदर अक्सर लुधियाना आने पर सुखजीत के घर में रहती थीं. उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी सुखजीत को सौंप दी थी. धीरे-धीरे रुपिंदर के आर्थिक लेन-देन भी इन्हीं दोनों के साथ जुड़ने लगे.

पुलिस की जांच में सामने आया कि रुपिंदर ने चरनजीत और सुखजीत को 30 से 35 लाख रुपये तक ट्रांसफर किए थे. बाद में जब चरनजीत ने शादी से इनकार कर दिया, तो उसने सुखजीत को 50 लाख रुपये का लालच देकर रुपिंदर की हत्या करवाने की साजिश रची. हालांकि, पुलिस के मुताबिक अब तक यह रकम सुखजीत को नहीं दी गई है.

गुमशुदगी की शिकायत भी खुद दर्ज कराई

हत्या की कहानी पर पर्दा डालने के लिए सुखजीत ने अगस्त में खुद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. उसने दावा किया कि रुपिंदर दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा में एक शादी समारोह में शामिल होने गई हैं. इस फर्जी शिकायत का मकसद हत्या को पर्दे में रखना था.

डीसीपी रुपिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में फोरेंसिक टीम को सबूत जुटाने के लिए लगाया गया है. रुपिंदर कौर पंधेर के बैंक खातों से हुए लेन-देन की भी गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में चरनजीत सिंह ग्रेवाल को मुख्य आरोपी बनाया है. वह वर्तमान में यूके में है. पुलिस अब इंटरपोल और विदेश मंत्रालय की मदद से आरोपी चरनजीत को भारत लाने की तैयारी कर रही है. वहीं, स्थानीय स्तर पर हत्या की साजिश और प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है.

