नई दुल्हन ने गोली मारकर ली पति की जान... परिवार वाले बोले- शादी से नाखुश थी बहू, हमेशा लड़ती थी

हापुड़ में एक शख्स की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में उसकी नई दुल्हन पर गंभीर आरोप लगे हैं. मृतक के परिजनों का आरोप है कि बहू शादी से खुश नहीं थी और अक्सर ही पति से झगड़ा करती थी और उसी ने उनके बेटे को गोली मारी है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी की जांच में जुट गई है.

पत्नी पर लगा पति को गोली मारकर हत्या करने का आरोप (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के दस दिन बाद मृतक की मां की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है. इसके बाद से पत्नी और उसके परिजन अपना फोन बंद कर फरार हैं. पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी की जांच में जुट गई है.  पत्नी पर आरोप है कि शादी के तीन महीने बाद ही उसने पति को गोली मारकर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रूस्तमपुर निवासी 32 साल आरिश अली का निकाह 25 अप्रैल 2025 को बिजनौर के स्योहारा की निवासी युवती राहिमा के साथ हुआ था.

तलाक की धमकी देती और मांगती थी हिस्सा

आरिश की मां फ़लकनाज का आरोप है कि ,मेरे इकलौते बेटे आरिश का निकाह राहिमा से हुआ था लेकिन राहिमा इस निकाह से खुश नहीं दिखाई दे रही थी. वह आरिश और मेरी बेटी से झगड़ा करती रहती थी . रिश्तेदारों और गांव वालों के समझाने पर तलाक और हिस्सा मांगती रहती थी. सात अगस्त की देर रात लगभग 12.50 पर आरिश के कमरे से गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ आरिश का दरवाजा खुलवाने के लिए शोर मचाने लगी और पड़ोसियों को भी बुलाया.राहिमा ने कमरे के दरवाजा खोला तो कमरे में आरिश का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था और पिस्टल ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी. इसके बाद जल्दी से पड़ोसी उसे मेरठ ले गए ,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया बहू को

फलकनाज का आरोप है कि मेरे बेटे की हत्या बहू राहिमा ने ही की है. इस मामले में मैंने तीन बार बहादुरगढ़ थाने में तहरीर दी लेकिन मेरे बेटे की हत्या का मुकदमा नहीं लिखा गया. उसके बाद एस पी साहब से शिकायत की तब हमारा मुकदमा 18 अगस्त को लिखा गया लेकिन इंस्पेक्टर मनोज बालियान ने बहू से पूछताछ करके उसे छोड़ दिया. जिसके बाद से वह फरार है. बहू के खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है.

देर रात आई गोली चलने की आवाज
 
पूर्व ग्राम प्रधान और पड़ोसी अरशद ने बताया कि, आरिश का निकाह अप्रैल माह में जनपद बिजनौर के गांव स्यौहारा निवासी युवती के साथ हुआ था.  निकाह के बाद से ही आरिश की पत्नी राहिमा, आरिश को परेशान करने लगी थी . पड़ोस में रहने के कारण हमें पता लग जाता था. 7-8 अगस्त की देर रात आरिश के घर से गोली चलने की आवाज आई. कमरे में पहुंचने पर देखा कि वह लहूलुहान पड़ा था. उसे मेरठ ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी को तीन बार शिकायत देने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसके बाद एस पी साहब से शिकायत करने पर 18 अगस्त को घटना के दस दिन बाद मुकदमा दर्ज हो पाया है लेकिन अभी तक आरिश की हत्या की आरोपी पत्नी राहिमा को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है.

परिवार के साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश
 
राहिमा की गिरफ्तारी न होने से परिजनों सहित ग्रामीण थाना पुलिस के प्रति काफी नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं. हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने मृतक आरिश के घर पर एकजुट होकर कब्रिस्तान तक कैंडल मार्च निकाला और राहिमा को गिरफ्तार कर मृतक आरिश को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए पोस्टर भी लेकर जाते दिखे .

वहीं इस मामले में सीओ गढ़मुक्तेश्वर वरुण मिश्रा ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया  कि घटना के संबंध में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपों की जांच कराई जा रही है. मृतक की पत्नी से  पूछताछ की गई है. साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है , जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
 

TOPICS:

